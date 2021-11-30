Более 2 млрд рублей средств господдержки получили аграрии Чувашии

По сообщению пресс-службы Минсельхоза, республика занимает четвертое место среди регионов ПФО по доле доведения федеральных средств до получателей субсидий. В рамках госпрограммы развития сельского хозяйства региона на 29 ноября сельхозтоваропроизводителям перечислено более 2 млрд рублей (80,6% годового плана), в том числе федеральные средства 754,4 млн рублей, республиканского бюджета — 1,3 млрд рублей.

Заметная доля средств — 325,5 млн рублей — направлена на поддержку молочного производства. 117,3 млн рублей получает племенное животноводство. Значительные суммы направляются на компенсацию приобретения элитных семян, приобретение технологического оборудования для глубокой переработки продукции.

В полном объеме от годового плана перечислены субсидии на приобретение техники и оборудования (689,6 млн рублей), на возмещение части затрат на производство хмеля при условии его реализации, гранты фермерским хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм. Также продолжаются выплаты субсидий на содержание коров гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство. На эти цели направлено 160,8 млн рублей, или 93,8% от годового плана.

В целях недопущения роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия выплачены субсидии на приобретенное зерно у сельхозтоваропроизводителей, произведенное на территории Чувашской Республики, в сумме 21,5 млн рублей (100%).