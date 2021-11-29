В Чебоксарах прошел XVII Межрегиональный форум «Стратегия и практика успешного бизнеса»

Столица Чувашии с конца 1990-х годов является местом проведения данного совещания в рамках Всемирного дня качества. Тематика нынешнего форума имеет поправку «бизнес в условиях неопределенности», связанную с последствиями пандемии. В нем участвовали российские эксперты в области качества, представители правительственных структур республики.

Сложились уже определенные традиции в проведении форума, учитывая, что он проходит в Чувашии в 17-й раз, отметил Глава республики Олег Николаев, приветствуя участников. Качество рассматривается как условие успешного бизнеса, что очень важно при внедрении национальной системы стандартизации. А качество продукции и услуг все чаще подтверждается заявительным порядком.

Собравшихся в режиме онлайн приветствовал также бессменный участник форума президент Всероссийской организации качества профессор Геннадий Воронин. В рамках форума состоялись заседания трех круглых столов по темам промышленного экспорта, развития промышленной продукции на основе зеленых технологий, новшеств сертификации продукции.

Состоялось награждение лауреатов и финалистов республиканских конкурсов, премии Главы Чувашии в области социальной ответственности, Марка качества, Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».