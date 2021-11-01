В редакцию пришло письмо с благодарностью в адрес врачей-кардиологов

Любящим свою профессию

Не секрет, что сердечно-сосудистые заболевания сегодня считаются самыми распространенными причинами гибели людей. Сократить смертность позволяют современные методы диагностики различных патологий. Но исключить или подтвердить патологию может только врач.

Вот такими профессионалами своего дела являются врач-кардиолог Республиканской клинической больницы г. Чебоксары, заведующая кардиоцентром Макарьевская Альбина Владиславовна и весь медперсонал, который работает под ее чутким руководством.

Альбина Владиславовна и ее дружный коллектив провели оперативное обследование, а затем и эффективное лечение и за короткий срок поставили на ноги мужа Александра Васильевича Виткова.

Альбина Владиславовна живет своей работой, посвящает все свое свободное время людям, ей приятно, когда больные от ее лечения и внимания выздоравливают. Она просто не представляет себя в другой профессии. Наверное, именно этот жизненный путь и был ей предназначен судьбой. Она не только грамотный специалист, но и Человек с большой буквы.

Выражаем искреннюю благодарность ей и всему коллективу за оказанную всестороннюю профессиональную помощь, за терпимость, отзывчивость, теплоту и внимательность!

Низкий всем поклон!

С уважением семья Витковых