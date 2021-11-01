Для глав поселений законы не писаны?

Эта категория представителей муниципальной власти, пожалуй, чаще других преступает законы, которые сельские чиновники либо не знают (во что верится с трудом), либо преследуют корыстные цели.

Как чиновник обманул членов кооператива

Выслушал приговор бывший глава Большеяушского сельского поселения Вурнарского района, признанный виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

По материалам уголовного дела, в ноябре 2015-го — феврале 2018 года, будучи руководителем поселения, он изготовил сфальсифицированные доверенности от имени 30-ти членов сельскохозяйственного производственного кооператива имени Ульянова. Из них следует, что сельчане уполномочивают его представлять их интересы по всем вопросам, связанным с государственной регистрацией прав на любое недвижимое имущество. Затем чиновник составил от их имени заявления о прекращении права собственности на земельные доли стоимостью 30 тысяч рублей каждая и зарегистрировал права собственности на эти земельные доли за Большеяушским сельским поселением. Часть земельных участков злоумышленник передал в аренду, в том числе своему родственнику.

Он же с ноября 2018-го по сентябрь 2019 года получил от своего знакомого незаконное вознаграждение в размере 21 тысячи рублей за способствование в получении в собственность последним земельного участка на территории сельского поселения, государственная собственность на который не была разграничена.

Суд приговорил фигуранта дела к 5 с половиной годам условного лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на три года и штрафом в размере 10-кратной суммы взятки (210 тысяч рублей). Факты противоправной деятельности бывшего главы выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР по Чувашии с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД.

В настоящее время по инициативе прокуратуры ранее заключенные договоры аренды земельных участков расторгнуты, решается вопрос о взыскании с осужденного в судебном порядке суммы незаконно полученных денег.

А публичных слушаний не было…

Еще один обвинительный приговор, уже вступивший в законную силу, касается бывшего главы Большеалгашинского сельского поселения Шумерлинского района.

Он также признан виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. В конце 2019 года этот чиновник подделал протокол фактически не проводившегося публичного слушания по вопросу внесения изменений в правила землепользования и застройки в вышеназванном поселении, а также внес заведомо ложные сведения в протокол и решение сельского собрания депутатов, на котором якобы были утверждены указанные новые правила.

На основании этих документов он незаконно выдал ООО «Сычуань-Чувашия Агропромышленная Торговая Компания» разрешение на строительство силосных курганов животноводческого комплекса на земельных участках, где такую деятельность осуществлять было нельзя, поскольку не были соблюдены необходимые правовые процедуры. Понятно, что были существенно нарушены права жителей Большеалгашинского сельского поселения.

В дальнейшем указанное решение собрания депутатов отменили. А бывшего главу поселения суд приговорил к 3 годам и 3 месяцам условного лишения свободы. Кроме того, он на полтора года лишен права занимать должности в органах местного самоуправления.

И в этой истории плотно поработали следователи СУ СКР и сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии.