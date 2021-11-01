МИХАИЛ МИШУСТИН

премьер-министр Правительства России

«Внесены изменения в Программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021-2023 годы. Они прописывают ситуации, когда можно пройти ПЦР-тестирование бесплатно по полису обязательного медстрахования. Прежде всего — в тех случаях, когда есть симптомы ОРВИ или ковида, а также после экспресс-исследований, чтобы подтвердить диагноз, и для оценки эффективности лечения этого заболевания, когда нужно убедиться, что человек окончательно выздоровел. Роспотребнадзор ранее установил ежедневную минимальную норму в 300 тестов на 100 тысяч человек. Прошу все субъекты Российской Федерации отнестись к этому очень внимательно — важно, чтобы как можно больше людей проходили тестирование».