Чебоксарские проекты победили в конкурсе «Здоровые города России»

Проекты, посвященные школьному питанию и восстановлению здоровья после ковида, победили в ежегодном конкурсе «Здоровые города России».

Конкурс направлен на выявление лучших практик городов и сел по укреплению здоровья граждан и созданию «здоровьесберегающей» среды. Проводится он с 2019 года, и каждый раз столица Чувашии оказывается в числе призеров или победителей. Нынче у Чебоксар — тройной успех. Лучшими в своих номинациях стали сразу две чебоксарские практики. Программа «Здоровое питание глазами школьников» направлена на то, чтобы сделать школьные завтраки и обеды и вкусными, и полезными. А «Экологическая тропа здоровья» помогает людям, переболевшим ковидом, восстановить силы и прийти в форму, используя специальные «зеленые» тропинки в парках и рощах города.

Еще один проект «Первый шаг в фитнес-класс» занял второе место. Отмечен и опыт Чебоксар по проведению Дней здоровья и созданию дворовых команд.