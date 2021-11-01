Убивший трех кабанов браконьер пойдет под суд

В Янтиковском районе направлено в суд уголовное дело о незаконной охоте.

В ходе дознания установлено, что в нынешнем сентябре местный житель, имея при себе охотничье ружье, два ножа и собак охотничьих пород, направился к охотничьему угодью «Янтиковское» республиканской общественной организации охотников и рыболовов «Канашское», расположенному в поле в юго-западной стороне деревни Кичкеево. Там он увидел бегущих кабанов, на след которых вышли собаки. Не имея соответствующего разрешения на добычу копытных животных, мужчина умышленно с помощью ножа и собак убил трех кабанов. Причиненный материальный ущерб оценивается в 90 тысяч рублей.