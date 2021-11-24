Цены на социально значимые продукты будут контролировать сразу три ведомства

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineОдин комментарий

Подписано соглашение о взаимодействии по мониторингу розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Участниками этой акции стали Минсельхоз, Минэкономразвития республики и Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашии.
Документ подписан в целях стабилизации ценовой ситуации на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. В их числе говядина, свинина, куры, масло сливочное, масло подсолнечное, молоко питьевое, яйца куриные, мука пшеничная, картофель и другие овощи. Согласно документу Минсельхоз будет осуществлять еженедельный мониторинг цен производителей и переработчиков данной продукции, а Минэкономразвития — правомерность наценок и установление признаков возможного злоупотребления субъектами, доминирующими на рынке.

Опубликовано: 24 ноября 2021 г.


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Один Ответ

  1. С начала 2021г. ( на конец сентября) цены выросли: картофель — на 30,25%; капуста — на 86,92%; лук — на 21,83%, морковь — на 34% ? Чего контролировать собрались? Министра с/х ЧР уже наградили. Депутата Госдумы РФ — А.Аршинову тоже наградили. Выборы прошли. Капиталистам — «красная дорожка».

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