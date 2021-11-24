Цены на социально значимые продукты будут контролировать сразу три ведомства

Подписано соглашение о взаимодействии по мониторингу розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Участниками этой акции стали Минсельхоз, Минэкономразвития республики и Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашии.

Документ подписан в целях стабилизации ценовой ситуации на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. В их числе говядина, свинина, куры, масло сливочное, масло подсолнечное, молоко питьевое, яйца куриные, мука пшеничная, картофель и другие овощи. Согласно документу Минсельхоз будет осуществлять еженедельный мониторинг цен производителей и переработчиков данной продукции, а Минэкономразвития — правомерность наценок и установление признаков возможного злоупотребления субъектами, доминирующими на рынке.