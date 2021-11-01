Оборот общественного питания в Чувашии вырос на 35,5% по сравнению с прошлым годом

Это 16-е место среди регионов страны по данным агентства РИА-Рейтинг.

В целом по России данный показатель составляет 27,4%, увеличение наблюдается практически во всех регионах. Наиболее существенный рост зафиксирован в Приморском крае (+81,1%) и Республике Алтай (80,9%). В группу лидеров также входят Республика Северная Осетия — Алания, Республика Крым, Калининградская область, Брянская область, Москва и Санкт-Петербург, где оборот общественного питания по итогам трех кварталов 2021 года увеличился более чем на 40%.