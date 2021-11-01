Новости спорта короткой строкой

ФРИСТАЙЛ

Дмитрий Мулендеев заработал первые очки в Австрии

На днях представитель Чувашии Дмитрий Мулендеев в составе сборной России выступил на этапе кубка мира по фристайлу, который проходил в австрийском Штубае. Спортсмен продемонстрировал свои силы в дисциплине «слоуп-стайл». Если в первой квалификационной попытке Дмитрию не удалось показать хороший результат, то во втором заезде представитель Чувашии практически идеально прошел дистанцию.

Правда, этого выступления не хватило для попадания в финал. По итогу Дмитрий Мулендеев занял 29 место и заработал 2 очка в свою копилку.

СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА

Представители Чувашии завоевали три медали на состязаниях в Москве

Недавно в столице России завершились всероссийские соревнования памяти Татьяны Соловьевой по спортивной аэробике. В турнире участвовали спортсмены из более 20 регионов со всей страны. Представители Чувашии на соревнованиях завоевали одну золотую и две бронзовые награды. Никита Васильев занял первое место среди спортсменов 18 лет и старше.

Бронзовые медали заработали Артем Алексеев и Дарья Краснова в зачете смешанных пар 15-17 лет, а также Екатерина Титова, Меланья Лукина, Дарья Казакова, Александра Архипова, Татьяна Ефимова в дисциплине «группа-5», сообщили в Минспорта Чувашии.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Вернулись из Казани с россыпью наград

В столице Татарстана прошли всероссийские соревнования в помещении памяти тренера Ю.М. Красильникова по легкой атлетике. Представители Чувашии в общей сумме завоевали 7 наград — одну золотую, четыре серебряных и две бронзовые. Единственная медаль высшего достоинства в копилке нашей республики на счету Маргариты Глобы в прыжках с шестом среди спортсменок до 16 лет. Серебряные награды завоевали Даниил Бондаренко (бег на 60 м, юноши до 16 лет), Евгений Долгов (бег на 1500 м, юниоры до 18 лет), Никита Николаев (бег на 3000 м, юниоры до 18 лет) и Анастасия Кабанова (бег на 3000 метров, девушки до 16 лет).

Бронзовые награды завоевали Кристина Тимофеева на дистанции 3000 метров среди юниорок до 20 лет и сборная Чувашии в эстафете 4 по 200 метров у девушек до 16 лет.