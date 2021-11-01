Кассы требуют контроля

В Чувашии продолжается реализация отраслевого проекта по исключению недобросовестного поведения на рынках.

Его основной целью является увеличение выручки, фиксируемой с применением контрольно-кассовой техники, сокращение теневого оборота в указанной сфере бизнеса и, как следствие, повышение роста доходов бюджета, а также повышение уровня защиты прав потребителей.

В рамках проекта налоговыми органами проводится большая информационно-разъяснительная работа, а также осуществляются контрольные мероприятия за применением ранее установленной и зарегистрированной кассовой техники. И эта работа приносит результаты.

Так, за 9 месяцев текущего года на рынках Чувашской Республики дополнительно поставлено на учет 210 единиц контрольно-кассовой техники.

Всего же с момента запуска проекта средняя выручка, учтенная через ККТ, на одного налогоплательщика в месяц увеличилась со 112 тыс. рублей в феврале до 226 тыс. рублей в сентябре текущего года. Количество пробитых кассовых чеков возросло в 1,4 раза. Ежемесячный размер выручки, учтенный через контрольно-кассовую технику, увеличился в 2,4 раза и составил в сентябре 625,2 млн рублей.

Необходимо отметить, что за неприменение контрольно-кассовой техники предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В свою очередь, наложение административного штрафа не влечет за собой дальнейшего прекращения обязательств по применению контрольно-кассовой техники, и каждый выявленный факт нарушения должен сопровождаться исправлением допущенной ошибки и формированием кассового чека коррекции на зарегистрированной контрольно-кассовой технике.

Поэтому налоговики рекомендуют представителям бизнеса в обязательном порядке применять кассовые аппараты при расчетах с клиентами, а гражданам советуют при покупках всегда требовать чек.