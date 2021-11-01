Курьезные налоги России

Продолжаем нашу традиционную рубрику, в которой рассказываем о необычных налогах разных стран. На этот раз речь пойдет о России.

Древняя Русь

Пожалуй, самым странным налогом Древней Руси был налог на преступления или вира. По сути своей он напоминал индульгенцию — грамоту на отпущение грехов, купленную за деньги. За любое преступление можно было откупиться — за каждое устанавливался свой размер налога. Зависел он от статуса жертвы преступления. Чем богаче она была, тем больше взимался налог.

Российская империя

У налога на соль в России богатая история. Система получения дохода с этого продукта много раз менялась. Производством соли занимались как казенные солеварни, так и частные, платившие пошлины (известны, например, солепромышленники Строгановы). Правом беспошлинного варения соли пользовались монастыри.

В феврале 1646 года правительство провело налоговую реформу, введя вместо прямых налогов — «стрелецкой» и «ямской» деньги — новый косвенный налог на ввоз соли в размере 2 гривен (20 копеек) с пуда (16,38 кг). Стоимость соли возросла в пять раз — с 5 копеек до 25 копеек за пуд. В декабре 1647 года налог отменили, так как многие купцы отказались от продажи соли. Взамен соляного налога правительство решило взыскать задолженность за два года за отмененные ранее подати, что привело к знаменитому Соляному бунту.

В 1862 году государство установило акциз на соль. Ставка акциза колебалась в зависимости от местности от 8 до 30 копеек за пуд. Разный размер этого косвенного налога был призван поддержать производство соли в ряде регионов.

Акциз подвергся значительной критике в обществе. В рационе народа было много растительной пищи, основным спутником которой в то время была соль. Кроме того, этот продукт использовали и как консервант. Также соль использовали в скотоводстве — ее давали коровам и овцам, а сниженное употребление этого продукта привело к ухудшению качества мяса. В 1879 и 1880 годах купечество представило правительству ходатайства об отмене налога. В итоге в 1880 году соляной акциз был отменен. Цена на продукт значительно снизилась: с 50 копеек — 1 рубля за пуд до 20–40 копеек.

При Петре I были весьма нелепые налоги, например, на бороду. Так как царь хотел следовать всему европейскому, бороды бояр в достижении этой цели мешали, густая шевелюра на лице попросту раздражала Петра. Поэтому государь и ввел штраф, его платили граждане, которые не хотели сбривать растительность на лице.

Размер платы зависел от сословия: ношение бороды стоило крупным купцам 100 рублей в год, дворянам, средним и мелким купцам, чиновникам и ремесленникам — 60 рублей в год, а ямщикам и извозчикам — 30 рублей. Все жители Москвы независимо от сословия должны были платить за бороду 30 рублей в год. Не облагались налогом только священники. Крестьяне могли бесплатно носить бороду в деревне, но при въезде в город с них взималась плата — 2 деньги (1 копейка).

Заплатившие налог получали своего рода квитанцию об оплате: специальный бородовой знак — медный жетон.

Еще один странный налог принадлежит также Петру. Он ввел налог на бани. Бояре, думные люди и крупные купцы должны были платить с домашних бань по 3 рубля в год (на копейку в те годы можно было купить курицу), простые дворяне и купцы, рядовые чиновники и священники — по 1 рублю, крестьяне, солдаты, казаки и ямщики — по 5 алтын (15 копеек). Строительство новых бань без предварительного разрешения государства облагалось штрафом в 50 рублей.

Петр боролся и с неработающим капиталом, облагая его сборами. Это значило, что все деньги должны были находиться в обороте, только так государственная казна могла пополняться. Те же, кто прятал деньги, должны были платить штрафы. В противном случае у людей отбирали все. А граждане, которые сдавали недобросовестных хранителей монет, получали треть от найденного богатства.

В XVIII веке в Башкирии был введен налог на цвет глаз. Чем светлее были глаза, тем сбор был больше. Так пытались ограничить число переселенцев из центра страны. Это объяснялось просто — у настоящего башкирца глаза должны быть черного цвета.

Акциз на спички в России вводили несколько раз. Первоначально налог с зажигательных спичек ввели в 1849 году в размере 1 рубля за каждые 1000 штук. Производство спичек допускалось только в Санкт-Петербурге и Москве, и сборы поступали в городские бюджеты. В 1859 году производство спичек разрешили повсеместно, а акциз отменили.

Вновь введен акциз был в 1888 году. Он зависел от размера упаковки. С коробки, содержавшей не более 75 спичек, взимались 1/4 копейки, от 75 до 150 спичек — 1/2 копейки, от 150 до 225 спичек — 3/4 копейки, от 225 до 300 спичек — 1 копейка. Импортные спички облагались налогом в двойном размере.

Первые велосипеды появились в начале XIX века и к концу столетия приобрели почти современный вид. На рубеже XIX–XX веков этот транспорт был очень популярен в России. В 1883 году в Москве состоялись первые в России велосипедные гонки. Вскоре двухколесный транспорт добрался и до провинциальных городов.

Велосипедную езду в то время не регулировали на государственном уровне, в каждом городе выпускались свои правила. В 1903 году Николай II разрешил городским думам вводить сбор с велосипедов со включением в него платы за установку номерных знаков (она во многих городах взималась и до издания закона). При этом размер сбора не должен был превышать 1 рубля 50 копеек.

В начале XX века в Алтайском крае был налог на полоскание белья в проруби. Граждане должны были выплачивать в казну государства 20 копеек. Так царские власти боролись с загрязнением окружающей среды.

С легкой руки Николая II 6 апреля 1916 года, повелевшего «Быть по сему», утверждено знаменитое Положение о государственном подоходном налоге. Так получил путевку в жизнь данный налог. Кстати, подобные налоги во многих европейских странах появились гораздо раньше: в Англии в 1842 году, в Пруссии в 1891 году, во Франции в 1914 году.

После Февральской революции пришедшее к власти Временное правительство 12 июня 1917 года приняло Постановление «О повышении окладов государственного подоходного налога», которым были изменены основания для взимания налога, и увеличен до 1000 рублей необлагаемый минимум. Была разработана очень подробная ведомость доходов и окладов налога из 89 разрядов, включавшая в себя доходы от 1 тысячи до 400 тысяч рублей. Низшая ставка налога составляла 1%, а высшая — 33%. А доход, превышавший 400 тысяч рублей, облагался в размере 120 тысяч рублей с прибавлением к этой сумме по 3050 рублей на каждые полные 10 тысяч рублей сверх 400 тысяч рублей.

Вдогонку к вышеуказанному документу, 12 июня 1917 года было принято Постановление «Об установлении единовременного налога». В сущности это был тот же самый подоходный налог, отличавшийся только характером, назначением и особенностями взимания. Единовременным налогом должны были облагаться плательщики, имевшие годовой доход свыше 10000 рублей, предельная же ставка такого подоходного налога была поднята до 30,5%.

Налоги в СССР

Налог с публичных зрелищ и увеселений ввели в 1918 году письмом Народного комиссариата государственного призрения РСФСР. Его уплачивали при посещении театров, кинотеатров, цирков и прочих увеселительных заведений. Налог составлял от 10 копеек до 1/3 стоимости билета (при стоимости билетов от 50 копеек до 10 рублей и выше).

С 1942 года налог со зрелищ начали выплачивать предприятия и организации по ставкам в процентах с валовой выручки (5% до 55%) от проведения платных киносеансов, цирковых представлений, спортивных состязаний.

В 1975 плату отменили, сохранив взимание налога с доходов от демонстрации кинофильмов в размере 55% от валовой выручки.

В 1941 году в Советском Союзе был введен налог на бездетность. С его помощью государство боролось с демографическим кризисом и одновременно имело дополнительные средства, которые выплачивались многодетным семьям. Бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 5% зарплаты государству. С колхозников и владельцев единоличных крестьянских хозяйств налог взимался в размере 100 рублей в год (при среднем доходе в 220 рублей в месяц). Освобождались от выплаты военнослужащие и их жены, учащиеся средних и высших учебных заведений — мужчины в возрасте до 25 лет и женщины в возрасте до 23 лет, пенсионеры, а также лица, которым деторождение было противопоказано по состоянию здоровья, и их супруги. И также давалась отсрочка для молодоженов в течение года после регистрации брака.

В 1944 году ставку налога повысили до 6%, а для сельских жителей — до 150 рублей в год. Меньшая ставка предусматривалась для тех, кто получал менее 91 рубля в месяц. С заработка менее 70 рублей налог не взимался. C рождением или усыновлением ребенка налог переставали взимать. А если в семье умирал единственный ребенок, супругам вновь приходилось отчислять государству деньги.

Большая часть налога поступала в союзный и республиканский бюджеты (65–85%), в местные — лишь 15–35% общей суммы.

При Хрущеве был введен налог на плодовые деревья, скот и фермерскую деятельность. После войны Сталин разрешил крестьянам заводить домашний скот, заниматься привычной крестьянской работой. И вскоре жители сел стали разводить коз, коров, свиней, торговать мясом и молоком, овощами и фруктами с собственных участков. Хрущеву же все это не нравилось, так как вся прибыль шла мимо казны.

В 1961 году был введен налог на тунеядство. Этот сбор в первую очередь касался фарцовщиков, безработных и бездетных женщин, работающих на дому граждан, поэтов и писателей, архитекторов и актеров.