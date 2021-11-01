В 2022 году расширят левую сторону ул. Гражданская и «уберут» кольцо

В этом году в Чебоксарах отремонтировано 10 дорожных объектов общей протяженностью 9,2 км, в рамках нацпроекта завершен ремонт путепровода и моста по пр. Тракторостроителей.

Об этом на планерке в администрации Чебоксар рассказал директор городского Управления ЖКХ и благоустройства Олег Белов. Отдельной темой стала реконструкция улицы Гражданской. И. о. главы администрации Андрей Петров отметил, что в процессе работ обнаруживается множество неучтенных инженерных сетей, возникает необходимость корректировки проектной документации, что приводит к отставанию от графика. По словам Олега Белова, к концу текущего года планируется завершить перенос основных коммуникаций, уширение проезжей части с правой стороны с устройством нижних слоев асфальтобетона. А в следующем году будут выполнены работы по левой стороне и переустройству кольца на перекрестке с завершением укладки верхних слоев покрытия на всей протяженности дороги.