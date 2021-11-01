Игорь СЕМЕНОВ: Любовь к малой родине нужно подкреплять полезными делами

О горнодобывающих машинах, металлах, перспективах сотрудничества возглавляемых им компаний с Чувашией, любви к Арктике и маленькой деревне в Канашском районе беседуем с Игорем Семеновым — исполнительным директором АО «Первая горнорудная компания», председателем совета директоров ООО «АРМЗ Горные машины».

Корнями из деревни

— Игорь Юрьевич, вы входите в ТОП-100 «Молодых экономических лидеров России», в пятерку наиболее влиятельных руководителей российского горнодобывающего и металлургического сектора. Как так получилось, что Игорь Семенов на уровне России личность известная, а в Чувашии, на малой родине, о нем знают, скажем так, мало?

— Наверное, потому, что я на малой родине просто не живу (улыбается), однако я сам с интересом слежу за новостями Чувашии и, когда есть такая возможность, с удовольствием оказываю посильную помощь. Я просто менеджер, который решает задачи в конкретной области. Если менеджер умеет их решать, то он успешный, если нет — неуспешный. Видимо, пока получается решать задачи на благо конкретной отрасли экономики нашей страны — горнодобывающей (смеется).

НАША СПРАВКА Игорь СЕМЕНОВ. Родился 15 марта 1987 г. в г. Чебоксары. В 2009 г. окончил Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». В разные годы работал в концерне ВКО «Алмаз-Антей», АО «Техснабэкспорт», занимал руководящие должности в АО «Первая горнорудная компания», АО «ЭГМК-Проект» и АО «Эльконский ГМК». В июне 2015 г. возвращается в АО «ПГРК»

на должность первого заместителя генерального директора. В 2016 г. становится выпускником РАНХиГС при Президенте РФ, с отличием окончив обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров. С октября 2017 г. — исполнительный директор Первой горнорудной компании.

С 2019 г. — независимый член Совета в СРО «Союзатомгео», в 2021 г. вошел в состав Высшего горного совета НП «Горнопромышленники России». Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Имеет ведомственные, церковные и общественные награды.

В 2019 г. признан «Человеком года Росатома» в номинации «На шаг впереди». Его имя — в пятерке наиболее профессиональных и влиятельных руководителей российского горнодобывающего и металлургического сектора, по данным рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров», составляемого ИД «КоммерсантЪ» и Ассоциацией менеджеров России. Входит в список ТОП-100 «Молодых экономических лидеров России», которые трансформируют и модернизируют российскую экономику и вносят вклад в укрепление позиций страны в мире.

— На просторах интернета нашел информацию об открытии часовни, построенной вами в Канашском районе Чувашии — мол, родной вам деревне Новые Пинеры. С какой стати — родная, вы же родились в Чебоксарах?

— С Чувашией меня больше всего связывает деревня Новые Пинеры — там жили бабушка с дедушкой по линии матери. Можно сказать, я вырос в этой деревне, потому что каждое лето на протяжении 17 лет я проводил именно там. Природа, люди, чувашская культура — все постигал через эту небольшую деревню в Канашском районе. И пастухом ходил, и парное молоко из-под коровы вечерами пил, и трехлитровые банки крапивой в родниковой воде мыл. Все было. К сожалению, бабушка ушла в 2013 году. Еще тогда задумал поставить часовню. Так и произошло: в 2018 году по благословению епископа Канашского и Янтиковского Стефана с участием чувашских умельцев в деревне Новые Пинеры построили небольшую симпатичную часовню.

— Чебоксары, Чувашия с атомом никак не связаны, почему после школы ваш выбор пал на Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ? В школе наверняка физика была любимым предметом, и любимый учитель — физик, угадал?

— Я родился в Чебоксарах. Мои родители чуваши. Отец — военный, мама — врач. Из-за службы отца приходилось переезжать — я сменил несколько школ. Чувашия не была постоянным местом жительства, жил в Казахстане, потом в Москве. Правда, был период, когда я целый год провел в Чебоксарах, тогда я учился во втором классе в 20-й школе — очень хочу ее посетить, вспомнить детство. До университета, с 8-го класса, учился в лицее при МИФИ. Физика действительно была любимым предметом, и все благодаря учителю Ольге Александровне Васильевой, которая сама училась в МИФИ и ей удалось нас, подростков, заинтересовать этим непростым предметом.

Не почивать на лаврах

— Вам 34 года, а вы уже успели поработать на руководящих должностях ряда крупных предприятий, сегодня возглавляете Первую горнорудную компанию, являющуюся добывающим дивизионом «Росатома», являетесь председателем совета директоров АРМЗ Горные машины. Как считаете, каким своим качествам больше всего обязаны за такую стремительную карьеру? В одном из интервью вы себя назвали «неудобным человеком» — и даже это качество в крупной корпорации, получается, на пользу карьерному росту?

— Мне сложно говорить о своих качествах. Пусть о них говорят другие. Поделюсь несколькими выводами, которые я извлек из своей профессиональной карьеры. Первое — важно ставить амбициозные цели. Мне кажется странным гордиться улучшением какого-либо показателя на 1-3% — это больше похоже на математическую погрешность, чем на заслугу. Второе: успехи надо быстро выгонять из себя. Нельзя разрешать себе почивать на лаврах, поскольку то, что привело к успеху сегодня, вовсе не означает, что завтра вы будете также успешны. Постоянно нужно задаваться вопросами: что можно улучшить в продукте и бизнесе, что важно для клиента и понимаете ли вы его?

Предлагайте руководству свои идеи, которые сами же способны реализовать. И, самое главное, мне нравится изречение одного известного политика: «Не думай, что твоя страна может сделать для тебя, думай, что ты можешь сделать для твоей страны». Задача любого бизнеса — менять мир к лучшему и приносить прибыль. Поэтому на наших предприятиях все, начиная с меня, понимают, что профессионал — это не должность, а личность. И каждый на своем месте должен интенсивно трудиться на результат.

Что касается «неудобного человека» — ваши коллеги не совсем верно интерпретировали мои слова. Я занимаюсь инновациями и созданием бизнеса с нуля. Я изначально нахожусь не в самой выигрышной позиции, потому что в мире не существует ни одной инструкции создания бизнеса или инновации. Если ставите под сомнение догмы, это значит, что вы зачастую невольно бросаете вызов и конкретным людям, которые построили свои карьеры с опорой на эти догмы. Порой это приводит к ненужным конфликтам, ибо тех, кто оспаривает общепринятое мнение, зачастую обвиняют в некомпетентности, на них выливается шквал критики со стороны экспертов, которые нередко становятся защитниками общепринятых мнений. Но если немного потерпеть, убрать эмоции и не давить в зародыше инновационные идеи, а создать условия, при которых можно работать профессиональной команде единомышленников, то можно получить, например, первую российскую умную горнодобывающую машину на литий-ионных батареях. Или найти модель освоения месторождений в Арктике, префабрикации фабрик — это способ быстрой постройки или сборки из заранее изготовленных материалов, который в разы повышает инвестиционную привлекательность проекта. И я благодарен, что такие условия у нас существуют.

Будущее — за машинами электрическими

— Российское машиностроение — сектор многострадальный, а вы взялись за создание российских горных машин, и не просто машин, а наладить с нуля серийное производство спецтехники на литий-ионных аккумуляторах для горнодобывающей промышленности. Совершенно новый рынок — уверенность, что дело выгорит, была с самого начала? Почему именно электрические машины, чем они хороши в подземной добыче?

— Возможно, прозвучит нескромно, но я был уверен, что это дело можно реализовать. Мы же видим, как мир двигается в сторону электрификации транспорта. Горнодобывающий сектор сейчас находится в поисках решений, повышающих производительность и экологичность, и электрификация горно-шахтного оборудования в среднесрочной перспективе, уверен, станет таким решением.

Погрузчики и самосвалы потребляют около 80% дизельного топлива в шахтах. Погрузчики чаще используются в тупиковых концах шахт, где труднее всего организовать вентиляцию для удаления выхлопных газов. Чтобы максимально улучшить условия работы шахтеров и сократить расходы на вентиляцию, мы с французским партнером создаем первый узкозахватный погрузчик с приводом от аккумуляторной батареи. Все очевидные преимущества питания от аккумуляторной батареи приносят и неочевидные выгоды, к примеру, снижают негативное воздействие на окружающую среду, повышают удовлетворенность работников и репутацию горнодобывающей компании в профессиональном сообществе. Нельзя игнорировать и экономику: стоимость моточаса батарейной машины в разы ниже, чем у дизельной.

— «В России много чего лучше, чем в мире» — тоже ваши слова. Ваша техника — тому подтверждение?

— Да, к концу года более 25% парка погрузчиков крупнейшего уранодобывающего предприятия нашей страны будет на батареях. Технологическая революция в электрификации горнодобывающей сферы происходит не на Западе или Востоке, а у нас. Для обеспечения конкурентоспособности завтра мы уже сегодня освоили, разработали и внедрили инновационные решения.

— Готовясь к интервью, посмотрел вашу лекцию для студентов одного из профильных вузов, где вы утверждаете, что совсем скоро все автомобили будут на электрическом ходу. И тяжелые БелАЗы, и легковые «Тойоты» — это вы серьезно?

— Сегодня основным барьером для массового внедрения батарейной техники в горнодобывающем секторе является ее более высокая первоначальная стоимость относительно дизельного оборудования, что обусловлено высокой ценой основного компонента — литий-ионной батареи. По прогнозам аналитиков, уже к 2025 году они подешевеют в два раза, что позволит батарейным машинам сравняться по стоимости с дизельными моделями. Если цена на электрокары будет сопоставима с дизелем, а стоимость эксплуатации в разы дешевле, то выбор очевиден.

Горняк без работы не останется

— Давайте от машиностроения перейдем к делам горняцким. Хотя в вашем случае это и переходом назвать сложно — все рядом, так переплетено… Первая горнорудная компания сегодня реализует проект по промышленному освоению Павловского свинцово-цинкового месторождения на Новой Земле в Архангельской области. Россия теперь будет прирастать Арктикой?

— Конечно. Это тренд следующих десятилетий. Наша страна является крупнейшим арктическим государством, имеет максимальную по сравнению c другими странами протяженность морских границ и обширные осваиваемые территории за полярным кругом. Российская Арктика чрезвычайно богата полезными ископаемыми, и их роль в общем балансе топливно-энергетических и минеральных ресурсов страны столь велика, что в дальнейшем без их освоения страна не сможет успешно существовать и развиваться.

— В чем уникальность этого месторождения и в чем прелесть технологий, которые будет применять ПГРК в его разработке? Почему металлы вы называете новой нефтью?

— Месторождение является крупнейшим по минерально-сырьевой базе цинка, свинца и серебра и самым северным в нашей стране. 55 млн тонн серебросодержащей свинцово-цинковой руды находится на арктическом острове, где для ее извлечения и обогащения все надо построить с нуля: порт, дороги, фабрику… Мы применили ряд нестандартных организационных и технических решений, которые не имеют аналогов в мире и представляются нам перспективными как с экономической, так и с экологической точек зрения. Нами разработана схема освоения месторождения, которое находится на стыке горной добычи, судостроения и цифровизации. Суть ее в том, чтобы не строить капитальную обогатительную фабрику на суше в вечной мерзлоте, рядом с карьером, а, используя географическое положение месторождения, на берегу моря перерабатывать руды на специальной технологической барже, посаженной на мель в порту. В ней будет несколько функциональных участков: обогатительная фабрика, электростанция и хранилище топлива в корпусе судна, другие вспомогательные объекты. На берегу останутся только сам карьер, обеспечивающая его инфраструктура и вертолетная площадка для смены вахт.

«Зеленая экономика», как бы ни казалось нам странным, один из самых мощных драйверов сырьевого сектора в мире. Главными везунчиками я бы назвал именно металлы. Основа «зеленого перехода» — возобновляемые источники энергии и батарейные технологии. Все они формируют спрос на промышленные металлы. Вероятнее всего, с текущих 8 гигатонн в год к 2030 году спрос вырастет до 13-14, а уже к 2060-му составит более 20 гигатонн в год. В горнодобывающей отрасли всегда найдется работа: финансовые институты будут вкладывать в геологоразведку, что приведет к открытию новых месторождений твердых полезных ископаемых даже в самых труднодоступных местах, которые нам предстоит освоить.

К сотрудничеству с Чувашией открыты

— Мы в Чувашии часто сетуем, что целеустремленные юноши и девушки, окончив школу, уезжают в престижные вузы Москвы, других крупных городов. Получив диплом о высшем образовании, мало кто из них возвращается. Многие в этом видят только минусы, хотя, по-моему, есть и плюсы, которые заключаются в возможности использования этих людей, их знаний и связей для блага республики — разве нет?

— Мне сложно комментировать «утечку мозгов» из регионов. Наверняка такая проблема существует, но есть и миграция интеллектуальных ресурсов из России. И все же для многих нематериальная мотивация имеет не менее важное значение, чем материальная: любовь к малой родине, привязанность к друзьям, родственникам и т.д. Поэтому, думаю, не все так плохо, как может показаться на первый взгляд.

— Вот ваш пример: строительство той же часовни в Канашском районе, картина народного художника СССР Николая Овчинникова, выкупленная вами на собственные средства из частной коллекции в Санкт-Петербурге и принесенная в дар городу Чебоксары, — не модой же на меценатство все это продиктовано. А чем?

— Внутренним желанием следовать народной мудрости «где родился, там и пригодился» в современной интерпретации. Многие из нас родились в деревнях и поселках, переехали из районов в большие города, из городов в столицу нашей страны. Но никогда не стоит забывать свои корни — то место, которое помогло тебе сформироваться как личность. Я искренне считаю, что любовь к малой родине нужно подкреплять конкретными полезными делами, отдавать дань уважения земле, людям, которые научили тебя любить твою малую родину, дорожить ею. И каждый это может делать по мере возможности, чтобы ощущать себя более счастливым.

— Чувашию, конечно, с Архангельской областью, где только инвестиции Первой горнорудной компании в разработку Павловского месторождения исчисляются почти миллиардом долларов, не сравнить, у нас даже общий по региону годовой объем инвестиций не дотягивает до этого размера, и это лишний раз подтверждает, что республика изголодалась по вложениям. Не задумывались ли вы о сотрудничестве с Чувашией? Недрами, конечно, регион не богат, но, если даже и будет Россия прирастать Арктикой, сильна она многочисленными ее регионами, и при желании Первая горнорудная и Горные машины наверняка нашли бы возможность совместной работы с родной вам Чувашией?

— Хороший вопрос, на который у меня есть не менее хороший ответ. Поскольку расширяем производство и рынки сбыта, мы заинтересованы в привлечении предприятий в разных регионах, которые располагают производственно-технологической базой для изготовления комплектующих, необходимых для производства нашей горнодобывающей техники. Присматриваем также площадки для инвестиций в создание нового сборочного производства. И Чувашию в этом плане можно рассмотреть. Здесь есть и богатая материально-техническая машиностроительная база, и, самое главное, люди с руками.

— Знаю, что любите путешествовать. Какие страны или континенты предпочитаете? А как часто удается навещать родные Чебоксары?

— Смена обстановки помогает перезагрузиться — даже привычные вещи выглядят по-другому. Когда человек активен, то чаще приходят новые идеи. Больше всего мне нравятся Арктика и горы. «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал». Одно из самых запомнившихся — путешествие на вершину планеты, Северный полюс. Родные Чебоксары стараюсь навещать раз в год, но, конечно, хотелось бы чаще.

Фото из личного архива