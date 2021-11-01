С 1 января авиакомпания «ИрАэро» открывает направление «Чебоксары — Ростов-на-Дону»

Полетим на юг по спецтарифу

На минувшей неделе Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило перечень из 372 субсидируемых региональных авиарейсов на следующий год. Три из них — из Чебоксар. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашии. Осуществлять перелеты планирует авиакомпания «ИрАэро». Долететь по специальному тарифу можно будет в Краснодар и Минеральные Воды, еще одно новое направление из столицы Чувашии — в Ростов-на-Дону. К реализации программы авиакомпания сможет приступить с 1 января 2022 года.