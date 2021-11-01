Школа в Кашмашах ждет учеников, а детсад в Аликово отстает из-за «сырого» проекта

Строительство многострадальной Кашмашской школы на 108 ученических мест в Моргаушском районе подошло к концу. Осталось получить лицензию и можно принимать детей. Событие это намечено на начало декабря.

Глава республики Олег Николаев постоянно держал в поле зрения этот объект наравне с другими образовательными организациями, где не удалось справиться с капитальным ремонтом к началу учебного года. В Кашмашах он бывал не раз, но позавчерашний визит стал, пожалуй, последним с инспекционной целью. Дальше будут приглашать, хочется надеяться, только по торжественным поводам.

Школу, напомним, несколько лет назад закрыли как аварийную, учеников стали возить в Моргауши, что, естественно, вызывало неприятие родителей. Затеянное строительство нового современного здания протекало непросто — сроки сдачи то и дело переносились. В том числе в нынешнем году не смогли закончить стройку к 1 сентября, о чем с сожалением напомнил Олег Николаев. «Но зато какая школа получилась! — воскликнул депутат Госсовета Чувашии Николай Угаслов. – Мы с вами, Олег Алексеевич, в детстве и не мечтали о такой». Да, согласился Глава, в такой школе, хочется надеяться, и качество образования будет соответственно более высоким.

Отметив, что «по школе все в порядке», Глава сообщил о принятом решении по финансовому обеспечению в связи с удорожанием строительных материалов. После повторной экспертизы стоимость объекта увеличилась со 172,7 млн рублей до 195 млн рублей. Дополнительные средства выделены из резервного фонда республики. «Деньги доведены, осталось уладить формальности, и школа может функционировать по предназначению», – подчеркнул Олег Николаев.

Министр образования и молодежной политики Дмитрий Захаров доложил, что в настоящее время идет лицензирование объекта, после получения лицензии в первых числах декабря можно будет приступать к занятиям. В школе планируют развивать аграрное направление подготовки, используя кластерный подход в организации учебного процесса.

А вот с детсадом в Аликово на 240 мест проблем пока, что называется, воз и маленькая тележка. По контракту объект должны были сдать еще в конце июля, но даже сейчас внутри в нескольких помещениях завершена только черновая отделка. Работа, можно сказать, в самом разгаре, хотя по новому сроку ее надо завершить до 19 ноября.

Как было доложено Главе республики, существенная задержка вызвана, прежде всего, корректировкой проектно-сметной документации. Она связана, в частности, с переносом электросетей, изменением решений по чаше бассейна из-за несоответствия его размеров, заменой витражей, нестыковками в водоснабжении… Проектной организацией ООО «АБ «Графит» совместно с администрацией Аликовского района ведется работа по устранению замечаний, выданных республиканским Центром экспертизы и ценообразования в строительстве, но не в том темпе, как следовало бы. В соответствии с «дорожной картой» срок завершения корректировки – 15 ноября, а к 30 ноября должно поступить положительное заключение экспертизы.

Олег Николаев, Глава Чувашии: «Если проектировщик и далее затянет с корректировкой документации, мы будем вынуждены принять самые строгие меры в соответствие с законодательством. Нельзя позволять поступать по принципу «что хочу, то и делаю», мы просто не имеем права на это, невзирая на статус и репутацию организации. Нельзя игнорировать и государство, и муниципалитет, а в итоге — и детей. Хорошо, подрядчик попался добросовестный, сам решает вопросы, возникающие из-за недоработки проекта — таких надо поддерживать. А вот недобросовестных проектировщиков надо жестко наказывать».

Глава также провел совещание по вопросу получения лицензии на медицинское сопровождение плавания взрослого населения в бассейне Аликовской детско-юношеской школы «Хелхем». Для ребятишек такое разрешение с соответствующим оборудованным медпунктом имеется. При разрешении купаться взрослым потребуется еще один такой пункт, что потребует дополнительного финансирования и штатных медработников, которых и в больницах не хватает. Есть ли такая необходимость – об этом шла речь на совещании. Заострено внимание на оптимальных масштабах положенного в таких учреждениях пункта, позволяющего оказать необходимую медпомощь. Ее навыками должны обладать, в том числе, инструкторы по плаванию.