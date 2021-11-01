За автографом Любови Стриженовой житель Татарстана поехал в алатырский монастырь

Актриса выбрала рясу

Недавно «Российская газета» рассказала о казанском собирателе автографов, историке и педагоге Марате Шакирзянове. Сейчас в его коллекции около 500 автографов, а также писем, визиток, книг с дарственными надписями. Но самое главное, Шакирзянов хранит в памяти все знакомства с выдающимися современниками. Об одной такой встрече он поведал корреспонденту «РГ».

— Звонит мне как-то накануне Пасхи приятель, тоже собиратель автографов. И говорит, мол я знаю, есть тут возле одной чувашской деревни женский монастырь, где служит монахиня Иудифь — в миру актриса Любовь Стриженова. Поехали? Я, конечно, согласился, — вспоминает Марат. — Мы взяли, как настоящие пилигримы, немного воды и добрались на пригородном поезде до Алатыря. Там и находился Киево-Николаевский Новодевичий женский монастырь.

Уже началась вечерняя служба. Народу море! Мы пытаемся всмотреться в монахинь, а они в черном, все на одно лицо. Вокруг все крестятся, а я-то татарин, чувствую себя неловко. Стою, не знаю куда податься. Наконец вышел и на улице поспрашивал сестер, мне бы матушку Иудифь. Сказали, подождите. Стою, вдруг вижу, выходит монахиня, озирается: «Кто меня искал?» А я смотрю на фотографию, где она еще актриса МХАТа, сверяюсь. Звоню приятелю, а он в храме был: «Бегом сюда!»

И вот подошли мы к ней. Я говорю: «Матушка, простите ради Бога, а по-мирскому можно к вам обращаться?» Она отвечает: «Да, пожалуйста». Робко объясняю: «Любовь Васильевна, вот мы хотели бы, чтобы вы подписали». И протягиваю фотографии. Она удивилась: «Откуда вы взяли эти фото?» Мы разговорились. Я спросил, следит ли она за судьбой своего мужа Олега Стриженова. На что Любовь Васильевна сказала, что интересуется всей театральной жизнью Москвы. И дети к ней часто в монастырь приезжают. Задал еще вопрос, почему приехала подвизаться в такую даль, ведь в Подмосковье много хороших монастырей. А она ответила: «На все воля Божья».

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