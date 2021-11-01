За автографом Любови Стриженовой житель Татарстана поехал в алатырский монастырь

Актриса выбрала рясу
Недавно «Российская газета» рассказала о казанском собирателе автографов, историке и педагоге Марате Шакирзянове. Сейчас в его коллекции около 500 автографов, а также писем, визиток, книг с дарственными надписями. Но самое главное, Шакирзянов хранит в памяти все знакомства с выдающимися современниками. Об одной такой встрече он поведал корреспонденту «РГ».
— Звонит мне как-то накануне Пасхи приятель, тоже собиратель автографов. И говорит, мол я знаю, есть тут возле одной чувашской деревни женский монастырь, где служит монахиня Иудифь — в миру актриса Любовь Стриженова. Поехали? Я, конечно, согласился, — вспоминает Марат. — Мы взяли, как настоящие пилигримы, немного воды и добрались на пригородном поезде до Алатыря. Там и находился Киево-Николаевский Новодевичий женский монастырь.
Уже началась вечерняя служба. Народу море! Мы пытаемся всмотреться в монахинь, а они в черном, все на одно лицо. Вокруг все крестятся, а я-то татарин, чувствую себя неловко. Стою, не знаю куда податься. Наконец вышел и на улице поспрашивал сестер, мне бы матушку Иудифь. Сказали, подождите. Стою, вдруг вижу, выходит монахиня, озирается: «Кто меня искал?» А я смотрю на фотографию, где она еще актриса МХАТа, сверяюсь. Звоню приятелю, а он в храме был: «Бегом сюда!»
И вот подошли мы к ней. Я говорю: «Матушка, простите ради Бога, а по-мирскому можно к вам обращаться?» Она отвечает: «Да, пожалуйста». Робко объясняю: «Любовь Васильевна, вот мы хотели бы, чтобы вы подписали». И протягиваю фотографии. Она удивилась: «Откуда вы взяли эти фото?» Мы разговорились. Я спросил, следит ли она за судьбой своего мужа Олега Стриженова. На что Любовь Васильевна сказала, что интересуется всей театральной жизнью Москвы. И дети к ней часто в монастырь приезжают. Задал еще вопрос, почему приехала подвизаться в такую даль, ведь в Подмосковье много хороших монастырей. А она ответила: «На все воля Божья».
В ТЕМУ
«Оставшуюся жизнь хочу отдать Богу»
- В Чувашской митрополии уточнили: инокиня Юдифь (Иудифь) и сейчас подвизается в Алатыре — только не в Николаевском женском монастыре (так теперь называется Киево-Николаевский Новодевичий женский монастырь), а на женском подворье при Свято-Троицком мужском монастыре. Иногда она выезжает в Москву, нередко к ней приезжают дети.
- В этом году в августе на день рождения к Любови Васильевне приехала большая делегация родственников из Москвы. Сноха Екатерина Стриженова выложила на своей странице в Инстаграме фотографию, сделанную во время поездки в Алатырь. «Впервые на день рождения моей свекрови, матушки Юдифь (в миру Любовь Васильевна Стриженова), собрались все 12 правнуков!» — написала она. Среди правнуков, кстати, — и потомки сына, телеведущего Александра Стриженова, и дочери Елены — от первого брака актрисы.
- Решение уйти в монастырь Любовь Стриженова приняла еще в 2008 году. «Я много лет отдала театру. Оставшуюся жизнь хочу отдать Богу», — сообщила она. А ее сын Александр сказал: «Мама ушла в монастырь для себя. Она захотела стать ближе к Богу, стремилась к этому очень долго. Это ее осознанное решение, и мы все его уважаем».
- Среди тех, кто навсегда или на время предпочел мирской жизни церковную, не только Любовь Стриженова, но и другие известные актеры — Ольга Гобзева, Екатерина Васильева, Иван Охлобыстин, Владимир Заманский. О том, почему артисты так часто уходят от мирской жизни, «РГ» рассказывала матушка Ольга (Ольга Гобзева). По ее мнению, главная черта хорошего актера — живость, детскость восприятия.
«У актера психическая его природа особенно чуткая, обнаженная, а поэтому часто он совсем не защищен от мира, — говорит она. — Отсюда такое количество трагических судеб». Как считает бывшая актриса, уход от мирской жизни — один из самых действенных способов сохранить свое человеческое достоинство.