Крупнейшие российские IT-компании подписали кодекс этики искусственного интеллекта

Кодекс устанавливает общие этические принципы и стандарты поведения для участников отношений в сфере ИИ. Он был впервые представлен на I Международном форуме «Этика искусственного интеллекта: начало доверия», в конце октября 2021 года в Москве. Тогда его подписали крупнейшие IT-компании России в присутствии первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко и вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Официальная церемония присоединения новых участников к Кодексу состоялась 10 ноября в ходе крупнейшей российской конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

Подписантами выступили «Диалог», а также Центр ИИ МГТУ им. Н.Э. Баумана, VEB Ventures, группа компаний ЦРТ, «Лаборатория Наносемантика», «Вижн Лабс» и группа компаний Cognitive Technologies.

По словам генерального директора «Диалога» Алексея Гореславского, в принятом Кодексе есть два принципиальных нововведения, касающихся сферы применения ИИ в коммуникациях: достоверность информации о СИИ и их идентификация в общении с человеком.

«Эти принципы предполагают, что разработчики добросовестно должны закладывать в программу информирование пользователей о том, что они взаимодействуют с системой ИИ, в тех случаях, когда это затрагивает вопросы прав человека и критические сферы его жизни: здоровье, безопасность, образование. С развитием технологий этот раздел может потребовать доработки и дополнений, но уже на сегодняшнем этапе важно оставить за человеком возможность выбора, в том числе и вариант по своему желанию прекратить взаимодействие с системой ИИ на любом этапе», — подчеркнул Алексей Гореславский.

Планируется, что Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта станет рекомендательным документом по этике для всех участников рынка ИИ: государства, бизнеса, российских и иностранных разработчиков.