«Детские» услуги — самые популярные на портале госуслуг

С начала года на портале Госуслуг зарегистрировано 114 тысяч новых пользователей из Чувашии.

Всего же, по данным Минцифры России на 1 ноября, количество жителей республики, имеющих подтвержденную учетную запись на Госуслугах, составило более 884 тысяч человек.

Сейчас с помощью портала ЕПГУ жители Чувашии могут получить 56 массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, сообщают в Минцифры республики. За январь-сентябрь самой популярной оказалась услуга по предоставлению ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно — всего ею воспользовались 67,3 тысячи человек, и 60,4 тысячи из них сделали это в электронном виде. На втором месте по востребованности идет услуга по постановке на учет и направлению детей в детские сады — эта услуга понадобилась 8,6 тысячам жителей республики, в электронном виде ее получили 5,8 тысячи родителей.