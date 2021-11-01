Чебоксарский аэропорт обслужил 400-тысячного пассажира

Этот исторический рекорд был зафиксирован при регистрации на рейс в Санкт-Петербург. В пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашии рассказали, что увеличение пассажиропотока в аэропорту связывают с федеральной и республиканской поддержкой, а также с расширением географии полетов. По прогнозам, до конца декабря аэропорт установит новый годовой рекорд — 450 тысяч пассажиров.

Как сообщала «СЧ» ранее, в этом году в расписании появилось четыре новых направления — до Краснодара, Минеральных Вод, Екатеринбурга и Нового Уренгоя.