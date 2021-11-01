В Чебоксарах началась подготовка к Новому году

Предприятие «Горсвет» приступило к новогоднему оформлению деревьев в центральной части города. Также в начале декабря на площади Республики будет установлена главная новогодняя елка. Живые ели украсят площадки возле железнодорожного вокзала, перед кинотеатром «Мир Луксор», Домом правительства, в «Дорисс-парке» и микрорайоне «Садовый». Если говорить об оформлении городского пространства, то 16 светодиодных деревьев «Сакура» украсят Кадетский парк и сквер «Овас». Также планируется установка искусственных елей на транспортных кольцах по проспекту 9-й Пятилетки, Вурнарскому шоссе и улице Гладкова. Впервые неоновой подсветкой украсят ладью на кольце по улице Коммунальная Слобода… Подготовка к Новому году в Чебоксарах должна завершиться до 10 декабря.