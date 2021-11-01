Парк в Мариинском Посаде очистили от коровьих «лепёшек»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уборку городского парка в г. Мариинский Посад провели после обращения местной жительницы. Под одним из постов в официальном паблике ЦУР Чувашии в социальной сети ВКонтакте девушка написала, что парковая зона превратилась в настоящее «минное поле».

«В г. Мариинский Посад в городском парке постоянно пасётся корова. Коровьими «лепешками» покрыты спортивная, детская площадки, тротуары, особенно при выходе на ул. Ленинская», — сообщила она.

Сотрудники Центра управления регионом Чувашии сообщение обработали и перенаправили в администрацию Мариинско-Посадского района.

Менее суток понадобилось специальным службам, чтобы привести территорию парка в порядок.

Отметим, что тема благоустройства и вывоза мусора часто волнует марпосадцев. Эти вопросы традиционно входят в ТОП-3 обращений независимо от времени года.

Опубликовано: 10 ноября 2021 г.


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