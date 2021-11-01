В Чувашии стали чаще играть свадьбы

За десять месяцев этого года в республике узаконили свои отношения 4976 пар женихов и невест. Это на 966 пар больше, чем за тот же период прошлого года, сообщают в Госслужбе Чувашии по делам юстиции.

Чаще всего заключали браки в Чебоксарах, Новочебоксарске и Канаше. Среди сельских районов по количеству браков за этот период лидируют отделы ЗАГС администраций Чебоксарского района – 285, Цивильского района – 143, Батыревского района -134 и Мариинско-Посадского района – 119.