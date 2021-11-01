В ходе рейда 4 ноября сотрудники ГИБДД задержали 27 нетрезвых водителей

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Все подвыпившие а­­­втолюбители за рулем были задержаны 4 ноября во время  профилактического рейда «Нетрезвый водитель», сообщает МВД по Чувашии.  Трое из них отказались проходить медицинское освидетельствование. Двум водителям подшофе грозит уголовное дело за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ст.264.1 УК РФ). Кстати, один из лишенных прав нарушителей,   задержанный  сотрудниками отдельного специализированного батальона ДПС в поселке Вурнары, в своем видеообращении призвал других автолюбителей не повторять его ошибки.

«Сегодня совершил большую ошибку — выпив, сел за руль, — признался водитель. — Очень сожалею о содеянном, больше такого не повторится. Всем впредь советую не садиться пьяным за руль. Берегите свою машину и жизнь!»
Опубликовано: 5 ноября 2021 г.


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