В ходе рейда 4 ноября сотрудники ГИБДД задержали 27 нетрезвых водителей

Все подвыпившие а­­­втолюбители за рулем были задержаны 4 ноября во время профилактического рейда «Нетрезвый водитель», сообщает МВД по Чувашии. Трое из них отказались проходить медицинское освидетельствование. Двум водителям подшофе грозит уголовное дело за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ст.264.1 УК РФ). Кстати, один из лишенных прав нарушителей, задержанный сотрудниками отдельного специализированного батальона ДПС в поселке Вурнары, в своем видеообращении призвал других автолюбителей не повторять его ошибки.

«Сегодня совершил большую ошибку — выпив, сел за руль, — признался водитель. — Очень сожалею о содеянном, больше такого не повторится. Всем впредь советую не садиться пьяным за руль. Берегите свою машину и жизнь!»