Глава республики встретился с ветеранами аграрной отрасли

«Во всем готовы помогать»

Накануне Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Доме правительства республики прошла традиционная встреча Главы Чувашии с аксакалами аграрной отрасли. Напомним, в таком формате год назад Олег Николаев уже встречался с ветеранами АПК. И тогда почетными тружениками было высказано немало замечаний и дельных предложений, как развивать отрасль и в целом село. Вот и в этот раз участники встречи не стеснялись высказываться, что их беспокоит и о чем болит душа.

Тему обсуждения обозначил руководитель региона, предложив поговорить, прежде всего, о возможностях дальнейшего ускоренного развития аграрного сектора экономики Чувашии. В этом году сельское хозяйство республики столкнулось с серьезными проблемами из-за погодных условий, напомнил он. Тем не менее вовремя предпринятые меры позволили выдержать этот вызов и нивелировать возможные потери. Но как предупредить риски в будущем, что нужно делать уже сейчас, чтобы укреплять и развивать институты развития отрасли?

Глава республики конкретизировал решение ряда проблем на примере двух крупных предприятий АПК. Одно из них — Чувашхлебопродукт. По словам Николаева, оно должно стать неким фундаментальным звеном, которое сможет обеспечить стабильные цены как для производителей сельхозпродукции, так и для хлебопеков республики. Предпосылки для этого есть. За последнее время предприятие нарастило мощности на 20%. Это влечет за собой и уменьшение себестоимости производимой продукции, и возможность разнообразить конечный продукт исходя из потребностей конкретного производителя. А значит, можно активнее сотрудничать с федеральными торговыми сетями и выходить на рынок за пределами региона.

Второе предприятие АПК, которое в ближайшем будущем получит новый виток развития, — Продовольственный фонд Чувашской Республики. Чувашпродфонд должен стать главным игроком на рынке продвижения фермерской продукции, сообщил Олег Алексеевич. Предполагается, что организация будет курировать вопросы развития и кооперации фермерского движения, личных подсобных хозяйств, а также продвижения их продукции, в том числе через цифровые форматы.

О необходимости кооперации фермеров говорили и ветераны АПК. «В республике несколько сотен фермеров, но, как говорится, один в поле не воин, и одному фермеру, имеющему небольшой земельный участок и слабую агротехнику, развиваться в нынешних условиях трудновато. Кооператив помог бы встать на ноги, да и реализовывать произведенные продукты через него было бы намного легче», — поделился мнением председатель Союза ветеранов агропромышленного комплекса Чувашии Александр Самылкин.

Цифра 5 млрд рублей выделено в 2021 году на развитие сел и деревень Чувашии в рамках всех действующих программ. Средства направлены на строительство, ремонт объектов социальной, коммунальной и инженерной, транспортной инфраструктуры муниципалитетов

«В сельском хозяйстве без взаимной поддержки никак нельзя», — согласился с коллегой почетный председатель Союза ветеранов АПК Василий Шадриков. И привел в пример единение сельхозтружеников в Тугаевском сельском поселении Комсомольского района, где сосредоточено шесть сельхозпредприятий и почти 900 подворий, каждое из которых имеет свое солидное хозяйство. А главное, люди работают согласованно друг с другом: когда надо, дружно помогают сельхозпредприятиям, и они в свою очередь в долгу перед населением не остаются.

Как и в прошлом году, остро звучал вопрос кадрового дефицита на селе и оттока населения. Обеспокоены ветераны и проблемами сохранения лесного фонда, возрождения хмелеводства, ценового регулирования сельхозпродукции. Болит душа и о благоустройстве села, которое не везде проходит гладко. Зато наметились сдвиги в решении проблемы неиспользуемых земель. Так, в прошлом году этот вопрос поднимал председатель Аликовского союза ветеранов АПК Николай Сергеев. Тогда он обратил внимание, что в районах южного куста республики практически нет пустующих земель, а в Аликовском районе свободных территорий сколько угодно. Проблема была услышана, региональному Минсельхозу были даны поручения. Теперь, по словам Николая Макаровича, «лед тронулся», на поля района пришел крупный производитель, который освоил земли и посеял озимые культуры на площади почти 900 га.

ЕВГЕНИЯ БЕЛИКОВА,

председатель совета директоров агрофирмы «Ольдеевская» Чебоксарского района: «Жизнь на селе во многих странах становится престижной, у нас же, увы, все происходит с точностью наоборот — родители не хотят, чтобы их дети оставались в деревне. Тем не менее мы стараемся создать для молодежи условия как для работы, так и для жизни. Вот начали строить в районе поселок. Правда, из-за пандемии процесс замедлился, тем не менее мы намерены реализовать проект. Надеемся, что и республика нам в этом поможет».

Постепенно будут решаться и другие вопросы, обнадежил ветеранов вице-премьер — руководитель Минсельхоза республики Сергей Артамонов. Конечно, есть некоторые недоработки, согласился он, но в целом нельзя сказать, что для села ничего не делается: если пять лет назад на развитие села государством выделялось всего 300 млн рублей, в прошлом году было выделено 4,6 млрд рублей, а в этом — уже 5 миллиардов…

«Озвученные вами проблемы, заботы так же волнуют и нас, и все они учтены в нашей Комплексной программе социально-экономического развития», — обратился Олег Николаев к людям, посвятившим делу развития села всю свою жизнь. И, поблагодарив их за неравнодушие к родной республике, отметил: «Уверен, в течение двух-трех лет мы получим ощутимый результат всех наших усилий, в том числе и в плане развития сельских территорий». Ветераны АПК же заверили, что во всем готовы помогать республике.