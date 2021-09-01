В Чувашии участились попытки мошенничества в отношении сельхозтоваропроизводителей

ЧТО ПРОИСХОДИТ
В ООО «ФосАгро‑Волга» обращаются сельхозтоваропроизводители, получившие от неизвестных юридических лиц предложения о приобретении продукции, якобы произведенной предприятиями ФосАгро, по сниженной цене и на условиях предоплаты.
Эти юридические лица пытаются вести переговоры от имени компаний Группы «ФосАгро», могут использовать фальшивые фирменные бланки и печати, могут подделывать подписи менеджеров ФосАгро для заключения фиктивных договоров поставки. После получения предоплаты мошенники исчезают.
ПРИЗНАКИ МОШЕННИЧЕСТВА
В фиктивном договоре получателем средств указывается третье лицо.
Электронные письма отправляются с публичных доменов (mail.ru, yandex.ru, gmail.com и др.), либо с доменов со схожими наименованиями (пропускаются или меняются местами отдельные буквы, к примеру: phosAGo, phosaRGo, phosEagro; добавляются символы или целые слова, к примеру: phos-agro, phosagro-group, ph-agro).
Переговоры ведутся с использованием интернет-мессенджеров (таких как: Viber, WhatsApp, Telegram и др.), мошенники избегают личных встреч.
ЧТО ДЕЛАТЬ
Соблюдать должную осмотрительность при проведении переговоров, заключении договоров, перечислении денежных средств.
Убедиться, что предполагаемый контрагент – действительно представитель ФосАгро в вашем регионе.
В Республике Чувашия – ООО «ФосАгро‑Волга» (ИНН 5225002704).
По возможности рекомендуем посетить офис компании в Нижнем Новгороде, или перезвонить по телефонам офиса, чтобы убедиться, что переговоры с вами ведет уполномоченный сотрудник компании.
Всегда проверять идентичность реквизитов поставщика продукции (ООО «ФосАгро‑Волга») и получателя денежных средств (ООО «ФосАгро‑Волга») в договоре. Удостовериться, что в договоре не указаны третьи лица.
При поступлении сомнительных предложений обратиться в «ФосАгро‑Волга»:
- по телефону: +7 (831) 216-22-92 (офис в г. Нижний Новгрод)
- по электронной почте: volga@phosagro.ru
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ
Единственно верными адресами Группы «ФосАгро» являются www.phosagro.ru, www.phosagro.com. И только на них представлены контакты, которые можно использовать:
http://phosagro.ru/contacts/.
Вся деловая переписка Группы «ФосАгро» осуществляется с электронных ящиков:
@phosagro.ru, @phosagro.com.
Проверяйте адресную строку сайта. При общей схожести самой страницы (оформления страницы), действительные адреса сайта Группы «ФосАгро»: http://phosagro.ru и http://phosagro.com.
Работники Группы «ФосАгро» ведут переговоры посредством телефона и корпоративного E-mail. В работе НЕ используются интернет мессенджеры (такие как: Viber, WhatsApp, Telegram и другие).
Если вы всё же стали жертвой мошенничества под видом реализации продукции «ФосАгро», сообщайте:
- по телефону горячей линии: +7 (8202) 59-32-32 (г. Череповец),
- по телефону службы безопасности: +7 (831) 216-22-92 (офис в г. Нижний Новгород),
- по электронной почте: help@phosagro.ru.
Группа «ФосАгро» ведет работу по предотвращению действий мошенников во всех регионах России.
Подробная информация о предотвращенных случаях мошенничества размещена на сайте Группы «ФосАгро» – www.phosagro.ru
ООО «ФосАгро‑Волга»
603005, г. Нижний Новгород, Георгиевский съезд, д. 5
+7 (831) 216-22-94
volga@phosagro.ru