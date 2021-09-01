Избирателям с ОВЗ созданы все условия для голосования

Как сообщили в ЦИК Чувашии, по данным опроса республиканского Минтруда, на предстоящих выборах планируют проголосовать порядка 1300 граждан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В этом им помогут около 100 социальных работников: они выйдут на связь с участковой избирательной комиссией для организации голосования на дому, либо лично сопроводят на места голосования. Также специально для информирования избирателей-инвалидов Центризбирком создает аудио-, видеоролики, а на один из участков в Новоюжном районе Чебоксар, где обычно голосует много инвалидов по зрению, переданы информационные материалы с использованием шрифта Брайля. Напомним, выборы в этом году будут проходить три дня: 17,18 и 19 сентября. Лица с ОВЗ на свое усмотрение смогут проголосовать как на избирательном участке, так и на дому.