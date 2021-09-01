Мошенник притворялся девушкой легкого поведения

Сотрудники УМВД России по Чебоксарам доставили из Ульяновской области мошенника, прикинувшегося девушкой.

В июне нынешнего года 46-летний житель Чебоксар позвонил по объявлению на одном из интернет-сайтов, чтобы пригласить к себе девушку легкого поведения. В ходе телефонного разговора клиента убедили внести предоплату — 4 тысячи рублей. После чего связь с мужчиной в образе «ночной бабочки» прервалась.

Как установили сотрудники уголовного розыска, к совершенному преступлению причастен 34-летний житель Ульяновской области. Там его и задержали наши сыщики, а затем доставили в Чувашию. Возбуждено уголовное дело.