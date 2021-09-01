— Я ваш поступок всю жизнь буду помнить, — молодая женщина с ребенком на руках эмоционально пожимала руку капитану полиции Юрию Зайцеву. Не так давно инспектор ДПС помог спасти полуторогодовалую малышку, жизнь которой висела на волоске.

В конце августа, в разгар жаркого летнего дня, в маршрутке ребенок внезапно потерял сознание. Заметив это, мать вынесла девочку из автобуса на свежий воздух, однако легче ребенку не становилось. К счастью, недалеко от остановки жительница Чебоксар увидела полицейскую машину…

Помощник командира специализированного батальона ДПС Юрий Зайцев, увидев бежавшую к служебному автомобилю женщину с ребенком на руках, сразу заподозрил неладное. После коротких объяснений принял решение — затягивать нельзя, важна каждая секунда, нужно срочно везти ребенка к врачам. Бригада реаниматологов детской больницы успела принять экстренные меры и спасла ребенка от резкого обезвоживания и стремительно развивавшейся инфекции.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии, для полицейского это не первый подобный случай. Несколько лет назад он уже помог отвезти в больницу беременную женщину, которая в центре города сломала ногу и не могла самостоятельно подняться. Прохожие делали вид, что не замечали сидящую на асфальте женщину. На выручку пришел только инспектор ДПС Юрий Зайцев.

В народе говорят, добрые поступки всегда окупаются. Мать маленькой Ангелины, которую помог спасти капитан полиции, знала только имя этого доброго человека. Найти Зайцева ей помогли сотрудники МВД — и устроили им личную встречу. Юрий был очень рад узнать, что с ребенком все хорошо. Ангелине на память он подарил игрушечного полицейского — чтобы оберегал и радовал выздоровевшую малышку.