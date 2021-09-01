Фитнес-клуб заплатит крупный штраф за найм иностранки без уведомления МВД

Судя по трудовому договору, гражданка одной из стран ближнего зарубежья приступила к работе в одном из фитнес-клубов Московского района города в сентябре прошлого года. В течение трех рабочих дней с момента заключения договора, по требованию Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», руководство фирмы обязано было проинформировать об этом МВД по Чувашской Республике. Но никакого уведомления в управление по вопросам миграции подано не было, при этом факт трудоустройства иностранки зафиксирован.

Как сообщил старший инспектор отдела иммиграционного контроля УВМ МВД по Чувашии Сергей Димитриев, в отношении ООО был составлен материал об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 18.15 КоАП РФ, за неуведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином в трехдневный срок. За указанное нарушение Московский районный суд города назначил клубу штраф в размере 400000 рублей. Причем санкцией указанной статьи Кодекса об административных правонарушениях предусмотрены не только такие крупные штрафы, но и административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Информация о форме и порядке предоставления уведомлений об осуществлении иностранными гражданами (лицами без гражданства) трудовой деятельности на территории Российской Федерации, а также другие сведения компетенции управления по вопросам миграции МВД по Чувашии размещены на официальном сайте министерства.