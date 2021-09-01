Марии Кожевниковой вручили памятную медаль к 80-летию строительства Сурского рубежа

«И мыслей не было, что не справимся…»

«Вызвали нас в райком комсомола и сказали: «С завтрашнего дня вас отправляют на рытье противотанковых рвов на берег Суры». Это по старому руслу, в Красночетайском районе, у деревни Мижеркасы. Норму надо было выполнять каждый день. Не выполнишь — ругают, грозят трибуналом… Земля была мерзлая, не поддавалась, пока ее расковыряешь… Мужики сверху пешней или ломом работают, а мы вслед за ними лопатой откидываем. Страшная, тяжелая была работа. Но ее надо было делать, и мы делали. Даже в голову не приходило, что не справимся».

Так вспоминала о своей работе на Сурском рубеже Мария Алексеевна Кожевникова, героиня статьи «Бескозырка белая, в полоску воротник», вышедшей в «СЧ» в апреле этого года. Спустя много лет этот тяжелый труд был оценен и отмечен. Ко множеству наград Кожевниковой (среди которых орден Отечественной войны II степени) прибавилась еще одна — Марии Алексеевне вручили памятную медаль, посвященную 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Приехавшие к Кожевниковой глава администрации Московского района Чебоксар Сергей Ильин и депутат Госсовета Чувашии Николай Николаев поздравили хозяйку дома не только с наградой, но и с юбилеем — 1 сентября Марии Алексеевне исполнилось 99 лет.

Как и во всякий свой праздничный день, 1 сентября Мария Алексеевна наверняка вспомнила тех, с кем строила рубежи, с кем служила затем в Беломорской военной флотилии. «Меня поздравляют с праздниками, оказывают уважение, а мои друзья-товарищи в земле лежат, — рассказывала она полгода назад спецкору «СЧ» Евгению Шумилову. — Всегда вспоминаю их. Но в целом я считаю, что прожила счастливую жизнь. И благодарна за то, что мне довелось Родину защищать»…

Медаль за оборонительные рубежи

Указом Главы Чувашии от 30 августа за самоотверженный труд при строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей памятной медалью, посвященной 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, награждены:

Васильева Нина Демьяновна

Елизарова Татьяна Ивановна

Ефимова Нина Ивановна

Иванова Евдокия Федоровна

Кожевникова Мария Алексеевна

Кочеткова Раиса Васильевна

Никитина Екатерина Петровна

Никонорова Надежда Никоноровна

Петрова Клавдия Сергеевна

Степанова Матрена Васильевна

Ядринцева Нина Григорьевна

Яковлева Зоя Александровна