Первоклашек 45-й школы обучили основам электробезопасности

Первое сентября для первоклассников чебоксарской средней общеобразовательной школы № 45 получилось Днем знаний особенных. В?1 «А» класс в гости пришли добрые друзья детворы — энергетики. Сотрудники филиала ПАО «Россети Волга» — «Чувашэнерго» провели для мальчишек и девчонок урок электробезопасности.

Это поколение не зря называют гражданами цифрового мира. Несмотря на свой юный возраст, они уже многое знают про электричество. Тем не менее рассказ о том, как рождается электричество и как оно приходит в наши дома, слушают, чуть ли не затаив дыхание. Впрочем, имеющие большой опыт проведения подобных уроков энергетики инициативу только приветствуют, и от первоначальной робости первоклассников совсем скоро не осталось и следа.

И вопросов у них уйма. Почему нельзя вставлять посторонние предметы в розетку, ставить металлическую посуду в микроволновку, тянуть за шнур вилку электроприбора из розетки. На все эти и многие другие вопросы школьники-новобранцы получили ответы. Теперь они знают, что «встреча» электричества с водой, оказывается, очень опасна. Вода — отличный проводник тока, потому электроприборы никогда нельзя трогать мокрыми руками. Именно поэтому, прежде чем вытереть влажной тряпкой пыль с телевизора, нужно его обязательно выключить. Девочки в классе обещают непременно соблюдать эти правила: «И мамам скажем: мало ли, а вдруг они не знают…»

Электричество требует безопасного обращения не только дома, но и на улице. Предупреждающие знаки «Стой! Напряжение», «Испытания. Опасно для жизни», «Не влезай, убьет!», которые продемонстрировали представители сетевой компании, многие из первоклассников видели, знают, что с ними шутить нельзя.

Впрочем, много чего нельзя — запретов целый список: рыбачить под воздушными линиями электропередачи, так как современные удилища делают из токопроводящего углепластика, задев ими электрические провода, можно получить смертельный удар током; залезать на опоры ЛЭП, проникать в трансформаторные подстанции — они тоже таят смертельную опасность; подходить к оборванным проводам ближе чем на 8 метров… А если человек все-таки попал в зону так называемого «шагового» напряжения, то выходить из нее нужно грамотно — гусиным шагом, не отрывая ног от земли, что и продемонстрировали энергетики, а за ними повторили дети.

Ребята с удовольствием примерили привезенный сотрудниками «Чувашэнерго» костюм электромонтера. Термостойкая куртка, боты из толстой резины, перчатки, защитная каска из диэлектрического материала — все это энергетики надевают при выполнении работ, сопряженных с опасностью поражения током. Завершился урок просмотром мультфильма, любимые герои которого еще раз напомнили детям азы электробезопасности. Ну и, конечно, подарки — энергетики в гости к юным друзьям с пустыми руками не ходят. Тетради, альбомы для рисования — все в тему, с атрибутикой энергобезопасности.

Полученные на уроке знания очень полезны для детей, уверен Михаил Юрнов, папа одного из первоклашек: «Это не трогай», «Туда не лезь» — так постоянно говорят детям. Редко кто из родителей объясняет, почему нужно быть осторожным, и о последствиях шалости с электричеством мало кто рассказывает. А на этом уроке первоклассники из уст профессионалов услышали, почему нужно соблюдать правила безопасного обращения с электричеством. Думаю, запомнят на всю жизнь».

Обязательно запомнят, уверен начальник отдела по связям с общественностью филиала «Чувашэнерго» Александр Кириллов. Он рассказал, как прошлой весной в чебоксарской школе №35 после точно такого урока к нему подошел третьеклассник Миша и с радостью сообщил, что он его помнит. Представители энергокомпании несколько лет назад с уроком электробезопасности посещали детский сад — встречались, оказывается, как раз с группой, куда ходил тогда еще маленький Миша. При этом мальчик с гордостью заявил, что главные правила, которые нужно соблюдать дома, он запомнил еще с садика. А сегодня узнал, что осторожность нужна и на улице: «Если увижу желтый треугольник (предупреждающий знак. — Н.К.) или надпись «Стой, напряжение!», туда ни ногой!»

«Приятно осознавать, что наши усилия не напрасны, — признают энергетики. — Протяженность только воздушных линий электропередачи всех классов напряжения, находящихся на балансе филиала «Чувашэнерго», составляет более 21 тыс. км. Еще — 101 подстанция напряжением 35-110кВ, порядка 4800 трансформаторных подстанций 0,4-10 кВ. Каждый объект таит опасность для посторонних лиц. Поэтому, чтобы благо — электричество — бедой не обернулось, мы и занимаемся «электрическим просвещением».

Эти уроки филиал «Чувашэнерго» проводит уже много лет на постоянной основе с детьми школьного и дошкольного возраста в рамках программы по снижению рисков травматизма на энергообъектах. В прошлом году таких уроков было около 200. И в текущем году с правилами электробезопасности уже познакомились порядка 1000 детей.

Ограничения по инфекционным заболеваниям внесли коррективы в эту работу. Энергетиками во все образовательные учреждения были направлены информационные материалы для проведения дистанционных занятий с детьми по электробезопасности. Особое внимание уделено соблюдению правил в условиях дистанционной учебы. В течение всего года энергетики подробно рассказывали, как вести себя при обнаружении оборванных проводов, как избежать электротравм при обращении с электрическими приборами. Акцентировали внимание и на теме так любимого молодежью селфи, напомнив, что экстремальная фотосессия возле электроустановок нередко приводит к трагедии.

Специалисты филиала «Чувашэнерго» намерены продолжить занятия в образовательных учреждениях республики, в том числе и в формате онлайн. При этом рассчитывают на помощь взрослых — просят их постоянно напоминать детям об опасности, которую несет в себе электросетевое оборудование. И в пользе этой работы нисколько не сомневаются.