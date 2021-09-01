За скрытые номера предусмотрено серьезное наказание

У фуры из Челябинска обнаружились откидывающиеся в нужный момент регистрационные знаки

Фура, следовавшая из Челябинска в Нижний Новгород, была замечена экипажем отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД в составе Артема Петрова и Романа Яковлева практически на границе с Нижегородской областью. Таблички с номерами машины были опущены вниз, но как только водитель миновал участок с приборами видеофиксации нарушений, они волшебным образом вернулись на место.

Принцип действия хитроумного механизма дорожному «Кулибину» пришлось наглядно демонстрировать остановившим его полицейским. Оказывается, устройством «спуска-подъема» номеров дальнобойщик мог управлять из своей кабины простым нажатием кнопки в нужный момент. Противозаконный механизм, естественно, был изъят, а нарушитель привлечен к административной ответственности по части второй статьи 12.2 КоАП РФ («Управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации»). За это, между прочим, предусмотрен штраф в сумме 5000 рублей или лишение прав на срок до трех месяцев.

Не прошел проверку и частично заклеенный номер у одного байкера, торопившегося на слет в Казани. Мотоциклу нарушителя не удалось затеряться в колонне собратьев на автодороге М-7, и попытка сэкономить на штрафах теперь дорого обойдется любителю двухколесных «железных коней». Что он, судя по недовольному выражению лица, естественно, прекрасно понимает.

Дополнило же этот собранный экипажем спецбата «букет» уловок «ноу-хау» еще одного дальнобойщика. Его номера были закреплены металлическими отжимами так «удачно», что буква «Е» регистрационного знака стала похожа на «В». По словам лейтенанта полиции Артема Петрова, подобные приемы «маскировки», может, и спасают водителей от всевидящего ока прибора видеофиксации, но сотрудникам ГИБДД заметны сразу и пресекаются жестко…