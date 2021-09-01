Иностранцы специализировались на кражах детских конструкторов

Теперь им грозит не только уголовная ответственность, но и депортация из Российской Федерации.

«Я поехал… этот… в магазин…» — с трудом подбирает слова молодой человек из бывшей союзной республики. Но языковой барьер не препятствовал двум иностранным гражданам при совершении краж в торговых центрах.

Охрана отдела детских товаров крупного магазина по улице Калинина в Чебоксарах обнаружила, что на полке с дорогими конструкторами не хватает нескольких коробок. Судя по видео, их похитили двое смуглолицых мужчин, дважды заходивших в отдел с большой сумкой. О «гастролерах» были немедленно предупреждены магазины той же сети в других торговых центрах. Как только те появились в точке по Президентскому бульвару, охранники вызвали полицию.

Но найти общий язык с задержанными оперативникам удалось не сразу: молодые люди делали вид, что не понимают, в чем дело, ссылались на плохой русский. Пришлось освежить их память демонстрацией фото и видео, запечатлевших все этапы кражи и последующих действий злоумышленников, после чего иностранные воришки решили признать вину.

Коробки с похищенными конструкторами стоимостью около 70 тысяч рублей были изъяты в квартире, которую гости накануне сняли в Чебоксарах. В столицу Чувашии они прибыли из Нижнего Новгорода, где ранее уже привлекались к административной ответственности за мелкие хищения из торговых точек. И кражи игрушек в магазинах Чебоксар тоже не были спонтанными.

«В ходе осмотра транспортного средства мы изъяли специальные приспособления для срезания антикражных датчиков — небольшие кусачки, которые можно спрятать в кармане, — рассказывает Тимур Аверин, старший оперуполномоченный управления уголовного розыска МВД по Чувашии. — Кроме того, в отделы с товарами для детей подозреваемые заходили с большими бумажными пакетами, между стенками которых была вклеена фольга».

По ходатайству следствия ОП № 2 УМВД России по городу Чебоксары 23-летние подозреваемые в краже были арестованы судом на время расследования уголовного дела. Теперь им грозит не только срок за кражу, но и последующая депортация из Российской Федерации.