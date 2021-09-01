Эстафета собирает сильнейших

В субботу, 4 сентября, пройдет 83-я легкоатлетическая эстафета газеты «Советская Чувашия». В соревнованиях примут участие и звезды республиканского спорта.

Каждый год на соревнования приезжают звезды республиканского спорта мирового масштаба. Одной из ярких представительниц чувашской легкой атлетики, которая примет участие в эстафете, станет чемпионка мира и Европы в марафонском беге Алина Иванова.

«Раньше мы эстафету «СЧ» воспринимали как малые Олимпийские игры. На этих соревнованиях мы даже больше переживали, чем на некоторых официальных стартах, потому что это командная работа и от каждого человека зависел результат коллектива, — рассказала Алина Петровна. — Сейчас для меня эстафета — это хорошие воспоминания о прошлых спортивных успехах».

В первый раз Алина Иванова приняла участие в фестивале спорта прессы Чувашии в 1986 году и сразу смогла подняться на пьедестал почета в составе команды Чебоксарского педагогического училища (ныне — ЧПК имени Н.В. Никольского). Всего же она участвовала в эстафете «СЧ» более двух десятков раз и неоднократно становилась чемпионкой соревнований. Кстати, сейчас уже после завершения спортивной карьеры Алина Иванова старается поддерживать свою физическую форму. «Когда есть возможность, то в выходные стараюсь бегать», — говорит она.

Кстати Выдача нагрудных номеров для участников финальных соревнований состоится 2 сентября с 13.00 до 16.30 в редакции газеты «Советская Чувашия».