Чувашские пенсионеры начали получать «путинские» выплаты

Эти деньги в размере 10 тысяч рублей в сентябре получат более 361 тысячи жителей Чувашии.

Как пояснили в республиканском отделении ПФР, разовая выплата полагается гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся по состоянию на 31 августа 2021 года получателями пенсий. Право на выплату не зависит от вида пенсии. Средства будут направлены гражданам, получающим страховые пенсии или пенсии по государственному пенсионному обеспечению, а также по инвалидности и по потере кормильца. То есть единовременная выплата полагается всем, кто получает пенсии от Пенсионного фонда России. Получат ее и работающие пенсионеры.

Выплата будет производиться на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется. Доставка будет осуществляться в том же порядке, что и пенсия, — через выбранную пенсионером организацию (банк, почту или иную доставочную организацию).

Зачисление денег на счета в банках (на карту «Мир» или бескарточный счет) началось сегодня, 2 сентября. Получающим пенсию через Почту России десять тысяч будут доставлены в тот же день, что и пенсия. И как уточнили в отделении, единовременная выплата не учитывается в доходах семьи при оформлении других государственных мер поддержки и не может быть удержана по исполнительному производству.