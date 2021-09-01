В Чебоксарском районе в бассейне парня убило током

В конце декабря прошлого года в гостевом комплексе «VILLAGE», что в деревне Шобашкаркасы, погиб 18-летний житель Чебоксар. Как следует из материалов уголовного дела, молодой человек был не в курсе особенностей обогрева воды в бассейне и не знал, что пользоваться им во время функционирования электрических нагревателей очень опасно. И потому с удовольствием прыгнул в воду, где его ударило током. Гость комплекса скончался на месте происшествия через непродолжительное время. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следственное управление СКР по Чувашии, чтобы установить обстоятельства эксплуатации бассейна, просит откликнуться граждан, которые арендовали дома в гостевом комплексе «VILLAGE» с декабря 2020-го по январь нынешнего года и пользовались бассейном. А также тех, кто пострадал от воздействия электротока в воде. Со следователем можно связаться по телефону (8352) 62-04-05.