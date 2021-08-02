В честь парашютистки Маи Костиной назовут речной «Валдай»

Яркий настенный планшет «Гордость Чувашии», установленный к первому сентября во всех школах региона, как уже сообщала «СЧ», теперь будет напоминать ученикам о знаменитых уроженцах нашей республики. Среди прославленных имен — и легендарная парашютистка Мая Костина, на счету которой около 7 тыс. прыжков с парашютом. А на днях стало известно, что именем пятикратной чемпионки мира будет назван второй речной «Валдай-45Р-11», который в ближайшие дни заступит на службу в Чебоксарском речном порту.

С момента первого триумфа знаменитой парашютистки, признанной, к слову, самой первой чемпионкой мира из Чувашии, нынче исполнилось 55 лет. Летом 1966 года 24-летняя спортсменка привезла в родную республику с чемпионата мира по парашютному спорту, проходившего в Лейпциге, пять золотых и две серебряные медали. За свою карьеру Мая Костина (а именно так — без краткой «й» записана она в свидетельстве о рождении) стала обладательницей 38 рекордов мира, Европы и СССР, абсолютной чемпионкой Европы.

Но «хозяйке голубого неба» приходилось в жизни покорять не только воздушные просторы, но и речные. Ведь она выросла на Волге (в Заволжье семья Маи переехала из Шихазан Канашского района, когда она была маленькой). И еще в детстве, когда река была не такой широкой, но более стремительной, исплавала ее вдоль и поперек.

«Люблю Волгу, какой бы непредсказуемой она ни была, не представляю без нее свое существование», — призналась корреспонденту «СЧ» в телефонном разговоре Мая Костина. Мая Петровна рассказала, как она еще 13-летней девчонкой подрабатывала на речной переправе и управляла большой отцовской лодкой.

«Лодка была длинная, пожалуй, человек 15 в нее вмещалось, — поделилась воспоминаниями собеседница. — И пассажиры, глядя на меня, хрупкую девчонку, все удивлялись, как это я справляюсь. Однажды были сильные волны на Волге, среди моих пассажиров оказались парни чуть постарше, и они, отодвинув меня, решили взять управление судном в свои сильные руки. Но на середине реки подставили борт лодки параллельно волне. А я-то знаю, что волну надо «резать» носом лодки поперек или под углом. Судно того и гляди могло перевернуться, пассажирки с детьми были в панике. В общем, вернули меня на мой «пост», пришлось приложить все свои силы, чтобы выправить лодку. В благодарность люди вместо 50 копеек, что обычно платили за переправу, скинулись по рублю. И в моих руках оказалась целая горсть монет…»

А был случай, когда Мае Петровне пришлось управлять яхтой. Ее первый супруг Валерий Костин был яхтсменом, и как-то они, несмотря на его плохое самочувствие, поехали на острова, но через некоторое время мужу стало хуже. Пришлось Костиной взять управление на себя и повернуть судно. А тут, как назло, разыгралась непогода. Стоит ли говорить, что парашютистка со всем справилась и благополучно доставила яхту к берегу.

Волга, по словам Маи Петровны, научила ее быть сильной и верить в свои силы. А умение молниеносно принимать решения и в критический момент брать ситуацию в свои руки особенно пригодилось в небе, напомнила чемпионка мира, заметив, что когда ты один на один со стихией, тебе даны лишь секунды на раздумье…

Приоткроем секрет — планируется, что Мая Костина станет первой пассажиркой «Валдая», названного ее именем, и сопроводит судно на подводных крыльях из Нижнего Новгорода в Чебоксары на постоянное место жительства. В том, что корабль прибудет к месту назначения, с такой смелой пассажиркой на борту сомневаться не приходится.

Напомним

Первому «Валдаю», поступившему в Чувашию в конце июня этого года, дали название «Академик Крылов» в честь нашего земляка-кораблестроителя Алексея Крылова. Всего же планируется приобрести три таких судна.