Спортивный дух объединяет

Эстафету «Советской Чувашии», с которой традиционно начинается осенний спортивный сезон в республике, с нетерпением ждут не только любители бега, но и верные друзья газеты, которые всегда рады поддержать этот праздник здоровья и спорта. Среди них, как уже сообщала наша газета, и строительная компания «Отделфинстрой».

Напомним, компания, которую в республике хорошо знают как представителя социально ответственного бизнеса, в этом году первой среди партнеров «СЧ» поддержала предстоящий 83-й легкоатлетический забег. В «Отделфинстрое» говорят, что просто не могли остаться в стороне от такого значимого мероприятия в спортивной жизни республики. Ведь эстафета «СЧ» имеет большую историю, объединяет людей разных поколений и разных профессий, призывает заниматься спортом и быть активным, а это очень роднит ее со строительной фирмой, которая с таким же воодушевлением радеет за здоровый образ жизни.

Так, уже на протяжении нескольких лет компания поддерживает Федерацию современного пятиборья в Чувашии. Сюда входят плавание, фехтование, бег, стрельба и конкур (преодоление препятствий верхом на лошади). Основная задача федерации — подготовка спортивного резерва для сборной России.

Под крылом компании — и футбольная команда чебоксарского микрорайона «Радужный», застройщиком которого является «Отделфинстрой». Благодаря спонсору три десятка ребят из новостроек «Радужного» регулярно занимаются футболом с профессиональным тренером.

Немало и других спортивных традиций имеет строительная компания. Неоднократно она проводила и городские туры по лазер-рану, участником которых могли стать все желающие от 7 до 80 лет. А в профессиональный праздник — День строителя — компания традиционно устраивает спортивные тимбилдинги «НЕОлимпийские игры» для сотрудников фирмы. Ведь для компании важно не только сохранить здоровый климат внутри коллектива, но и проявить заботу о здоровом образе жизни своих работников.

К тому же это отличная возможность поднять спортивный дух, почувствовать себя сплоченной командой, которую объединяет общая цель. И участникам эстафеты «СЧ» это тоже очень знакомо — ведь именно с таким настроем они и выходят на беговые дорожки.