Успейте подать заявку на эстафету!

До старта 83-й легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия» остается меньше недели — соревнования пройдут 4 сентября. Кстати, заявочная кампания еще продолжается — любой желающий для участия в забегах может зарегистрироваться по электронному адресу maneg1@mail.ru до 17.00 1 сентября. При этом для допуска на старт спортсменам необходимо при себе иметь сертификат о вакцинации от COVID-19 или справку об отрицательном результате ПЦР-теста. Также для участия в эстафете необходимо пройти медицинский осмотр и получить допуск врача.