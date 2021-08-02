Чувашпотребсоюз сохранил лидерство

По итогам Всероссийского соревнования «За эффективное развитие отраслей деятельности» среди региональных союзов потребительских обществ за второй квартал 2021 года Чувашпотребсоюзу присуждено первое место за развитие розничной торговли, первое место за развитие общественного питания, первое место за развитие заготовительной деятельности, второе место за участие в объединенных закупках, а также первое место по Приволжскому федеральному округу.

По итогам Всероссийского соревнования «За эффективное развитие отраслей деятельности» среди организаций потребительской кооперации за первое полугодие 2021 года Моргаушскому райпо присуждено первое место за развитие общей деятельности, второе место за развитие объединенных закупок, заготовительной деятельности. Ядринскому райпо — первое место за развитие общественного питания, третье место за развитие общей деятельности, объединенных закупок, розничной торговли. Ишлейскому райпо присуждено первое место за развитие объединенных закупок. Поздравляем!