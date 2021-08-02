Минтруд Чувашии дал разъяснения по допвыплате для пенсионеров

Центр управления регионом Чувашской Республики зафиксировал поток вопросов по поводу дополнительной выплаты пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Напомним, ранее ее анонсировал Президент России Владимир Путин.

За разъяснениями относительно нюансов начисления средств сотрудники ЦУР обратились в Минтруд Чувашии.

Там пояснили, право на получение единовременной денежной выплаты в размере 10 тыс. рублей имеют все пенсионеры, постоянно проживающие в России и являющиеся по состоянию на 31 августа 2021 года получателями пенсий по линии ПФР. Средства получат в том числе работающие, а также «военные» пенсионеры, которым основная пенсия выплачивается силовым ведомством.

Выплата будет осуществляться в сентябре. Без подачи гражданами заявления.

Выплата не учитывается при определении права гражданина на получение иных выплат и при предоставлении ему мер соцподдержки, предусмотренных законодательством. Кроме того, из суммы единовременной денежной выплаты не производятся удержания на основании исполнительных документов.

Единовременная денежная выплата, не полученная в связи со смертью, может быть выплачена членам семьи или наследникам.