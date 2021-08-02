Федеральные гранты направят на благоустройство Козловки и Шумерли

Города Козловка и Шумерля стали победителями V Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений. Об этом было объявлено на одноименном всероссийском форуме в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба Минстроя республики, Козловка вышла в лидеры в категории городов с численностью населения до 20 тыс. человек, Шумерля — в категории с численностью от 20 до 50 тыс. человек. Победители получат федеральные гранты на реализацию своих проектов: Козловка – 50 млн рублей, Шумерля – 70 млн рублей. В городе на Волге на призовые намечено благоустроить парк культуры и отдыха, который получит название «Центральный парк «Геометрика». Концепция парка построена на рассказах о личности и достижениях Н.И. Лобачевского – каждая из функциональных зон парка так или иначе раскрывает его личность, повествует о сути его научных работ и о том, чем учёный занимался в Козловке. Проектом предусмотрены интерактивные и развивающие решения арт-объектов, детского оборудования, поощряющие интерес к науке, любопытству и изучению.

Шумерлинцы запланировали на конкурсные деньги реализовать проект «Парк имени 50-летия Пионерской организации», также предусматривающий благоустройство центрального городского парка культуры и отдыха. На территории парка будет создана событийная площадка, благоустроен пруд и площадка вокруг фонтана, у здания кинотеатра построят амфитеатр. В лесной части парка появится павильон-дендрарий для проведения экологических мастер-классов, а создание этнопоселка поспособствует притяжению бизнеса на территорию. В рамках восстановления существующей инфраструктуры и создания новой запланированы работы по благоустройству пешеходных дорожек и созданию эко-тропы.

Всего конкурсной комиссией в этом году отобрано 160 проектов-победителей. Общий призовой фонд конкурса составил 10 млрд рублей.