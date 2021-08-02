Директор урмарской птицефабрики дисквалифицирован за невыплату зарплаты

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В ОАО «Племенная птицефабрика «Урмарская» 32 работникам не выплатили зарплату на общую сумму 660 тысяч рублей.
Это в ходе проверки установила местная прокуратура. В целях восстановления нарушенных трудовых прав работников в адрес руководства птицефабрики внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. Также по инициативе надзорного ведомства за допущенные факты систематического нарушения сроков выплаты заработной платы работникам предприятия постановлением мирового судьи генеральный директор птицефабрики привлечен к административной ответственности, постановлением суда он наказан в виде дисквалификации на год. В настоящее время задолженность по зарплате погашена.

Опубликовано: 26 августа 2021 г.


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