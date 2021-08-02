Мотоблок уехал на штрафплощадку

Автор: Ольга ПавловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Водитель мотоблока был пьян не меньше, чем его крепко спящий пассажир, но все-таки вызвался доставить того в соседний населенный пункт... Фото УГИБДД МВД по Чувашии

Пассажира еле разбудили перед самой погрузкой на эвакуатор…

Мотоблок с прицепом, в котором крепко спал «утомленный солнцем» пассажир, инспекторы отдельного специализированного батальона ДПС задержали на дороге «Чебоксары — Сурское». Житель деревни Юпрямы Красноармейского района следовал в соседний населенный пункт, хотя состояние водителя мотоблока было ничуть не лучше, чем у его спящего приятеля. Медицинское освидетельствование показало тяжелейшую степень алкогольного опьянения — более одного мг/л.
Пока сотрудники ГИБДД «оформляли» 35-летнего водителя за нетрезвую езду и отсутствие прав (ч. 3 статьи 12.8 КоАП РФ), его товарищ как ни в чем не бывало продолжал почивать в прицепе мотоблока. Пассажира еле разбудили перед погрузкой «орудия совершения административного правонарушения» на эвакуатор.
Чтобы не оказаться в подобной ситуации, Госавтоинспекция рекомендует использовать мотоблок по прямому назначению — для сельскохозяйственных работ. При выезде на дороги общего пользования, что инструкцией к указанному устройству в принципе не предусмотрено, будьте готовы соблюдать все правила и требования, как и другие участники дорожного движения, и нести ответственность за нарушения в общем порядке…

Опубликовано: 26 августа 2021 г.


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