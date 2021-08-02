Экспорт продукции из Чувашии в Китай с начала года превысил 9 млн долларов

В структуре торговли республики со странами дальнего зарубежья эта страна занимает первое место по объемам, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

В рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» с начала 2021 года объем отгруженной в Китай продукции составил 4,2 тыс. тонн на 9,6 млн долларов, что на 9,8% больше, чем в соответствующий период прошлого года. В сравнении с аналогичным периодом 2020–го в нынешнем увеличены поставки в Китай сладкого сухого печенья в 83 раза, вафель и вафельных облатков — в 1,3 раза. Также в Китай отправлены кондитерские изделия из сахара, шоколад и мясо птицы. По данным и.о. министра сельского хозяйства Алины Семеновой, в этом году в КНР впервые отправлена и алкогольная продукция чувашских производителей.