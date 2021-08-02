Закупки для муниципальных нужд в республике станут централизованными

Соответствующее постановление принято на недавнем заседании правительства.

Как говорится в документе, полномочиями по определению поставщиков, подрядчиков или исполнителей закупок товаров, работ, услуг для республиканских и муниципальных нужд наделяется КУ «Региональный центр закупок Чувашской Республики», созданный в мае этого года. По словам руководителя Госслужбы по конкурентной политике и тарифам Надежды Колебановой, принятое постановление вступит в силу 1 октября текущего года. В настоящее время начинается заключение соглашений между республикой и муниципальными образованиями. После этого будет запущена работа по формированию планов-графиков, чтобы с 1 января полностью перейти на централизацию.

Региональный центр закупок будет определять поставщиков для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений по всем конкурентным способам закупок независимо от начальной цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги. Ожидаемый эффект от централизации — снижение рисков возникновения судебных разбирательств и доли жалоб на действия муниципальных заказчиков, которая в настоящее время составляет 5,5% от общего количества закупок для муниципальных нужд.