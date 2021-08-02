Суд взыскал около 100 тысяч с должника по аренде городской земли

Администрация Чебоксар обратилась в Батыревский районный суд с исковым заявлением к Борису Антонову (фамилия изменена) о взыскании суммы основного долга и пени по договору аренды муниципального земельного участка в черте города.

Ответчик свои обязательства по внесению платежей за пользование землей не исполняет. Сумма основного долга за прошлый год составляет более 47 тысяч рублей. Администрация города неоднократно уведомляла ответчика о задолженности по договору аренды, в том числе и письмом. Но долговой воз, как говорится, и поныне там.

Учитывая существенные нарушения ответчиком условий договора аренды по внесению арендной платы в установленные сроки, а также то, что ответчик не представил никаких возражений относительно исковых требований, суд взыскал с Антонова в пользу муниципального образования основной арендный долг. А кроме этого, еще и пени, сумма которых превысила сумму основного долга и составила более 52 тысяч рублей.