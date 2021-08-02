На город опустился смог

Дым пришел из соседней республики

Во вторник столицу Чувашии с самого утра накрыл смог. Жители почувствовали резкий запах гари. В единую дежурно-диспетчерскую службу стали поступать тревожные звонки горожан — неужели снова горит Заволжье?

Эхо заволжского пожара

Тревога чебоксарцев понятна, ведь они еще хорошо помнят, как в 2010 году за Волгой горели леса, а в городе на протяжении почти целого месяца стоял смог. Вот как описывала тогда события «Советская Чувашия»:

«…Пожалуй, 8 августа 2010 года войдет в историю поселка Северного как черный день календаря. В те дни неукротимый огонь резко взмахнул своими тяжелыми крыльями и, дохнув на поселок горячими искрами, обошел его с двух сторон и устремился дальше, на юг. По рассказам очевидцев, создавалось впечатление, что Северный находится в гигантской огненной воронке.

Поскольку в окрестностях кроме низового гулял еще и верховой пожар, его движение сопровождалось гулом наподобие рева реактивного лайнера. Оставаться в этом аду было опасно, поэтому Северный и другие заволжские поселки были эвакуированы…»

СПРАВКА «СЧ» Что делать при смоге? Как рассказала «СЧ» главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Чувашии Елена Наумова, дым от пожаров может нанести вред здоровью. Особенно вреден смог для людей, которые страдают бронхиальной астмой и другими заболеваниями органов дыхания, заболеваниями сердечно-сосудистой системы. И дала такие советы:

1. Не находиться на воздухе рано утром, когда смог особенно силен.

2. Чаще пить воду, чтобы не допустить обезвоживания.

3. При усилении запаха гари использовать специальные маски и марлевые повязки.

4. Ограничить физические нагрузки.

Леса тем жарким летом, температурные рекорды которого в Поволжье доходили почти до 40 градусов, горели и в Алатырском и Ибресинском районах, и в соседней Республике Марий Эл, и в других регионах. С огнем за Волгой сражались около трех недель, на передовой в борьбе с лесным пожаром были не только профессиональные пожарные, но и добровольцы, помогала авиация, использовался встречный пал. После случившегося Заволжье еще долго приходило в себя и залечивало раны. Так что запах гари и смог, появившиеся в столице Чувашии в минувший вторник, заставили горожан серьезно побеспокоиться.

Леса горят в Марий Эл

Но как заверили еще во вторник утром в Главном управлении МЧС России по Чувашии, дым в Чебоксары пришел из Марий Эл, где, напомним, с прошлой недели горят леса. Принес его к нам северный ветер. Запах гари дошел и до Новочебоксарска, ощущали его и жители Мариинско-Посадского и Козловского районов. Подтвердили это и в региональном Минприроды, сообщив, что в Чувашии обстановка пока спокойная.

Между тем пресс-служба МЧС по Республике Марий Эл докладывала, что продолжается ликвидация лесных пожаров, работает авиация, которая с начала пожара сбросила на леса свыше тысячи тонн воды. В результате тушения площадь активного горения удалось сократить с 34 до 27 га.

В МЧС по Чувашии попросили жителей не паниковать, предупредив, что дым нетоксичный. Но посоветовали горожанам, особенно беременным женщинам, детям и людям с ослабленным здоровьем, по возможности реже бывать на улице, окна и форточки держать закрытыми.

Свои рекомендации дал и республиканский ГКЧС, попросив пожилых, метеозависимых людей и тех, у кого есть хронические заболевания органов дыхания, без острой необходимости на улицу пока не выходить.

Также в МЧС предупредили, что наибольшие затруднения задымление может вызывать утром и вечером, когда смог концентрируется в приземном слое. К полудню же земная поверхность, как правило, прогревается, и под воздействием восходящих потоков воздуха дым поднимается вверх.

Так и получилось. Уже после обеда во вторник подул восточный ветер, по Чебоксарам прошелся мелкий дождь, и от смога не осталось ни следа. Он еще напомнил о себе вечером, но утром в среду его уже не было.

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Огонь потушен, но режим ЧС не отменен

По данным, опубликованным пресс-службой ГУ МЧС России по Республике Марий Эл в среду, лесной пожар был практически локализован. Во всяком случае, с открытым горением спасатели справились. Свою лепту в тушение пожара внес и хороший дождь, прошедший во вторник вечером. Но, несмотря на это, чтобы устранить тление торфяников, продолжилась их проливка и опашка по границам заболоченных участков. Объемы работ пока не снижаются, продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, сейчас важно не допустить возобновления пожара, сообщил портал MariMedia.