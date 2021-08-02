Гимнастка из Чебоксар Евгения Леванова и фигурист Максим Ковтун объявили о помолвке

Спорт пока важнее свадьбы

Поклонников художественной гимнастики и фигурного катания во вторник ждала приятная новость. Известные российские спортсмены Евгения Леванова, пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике, и фигурист Максим Ковтун, четырехкратный чемпион России и многократный призер чемпионатов Европы и командных чемпионатов мира, объявили о своей помолвке, разместив на своих страничках в Инстаграм одинаковые романтические посты. В Чувашии событие встретили с особой радостью: 21-летняя Евгения — из Чебоксар, здесь живут ее родители и младший брат. Свой путь в большой спорт чемпионка начинала в секции художественной гимнастики в спортзале чебоксарской школы № 45, куда в четыре года ее отвела мама. Первые шаги спортсменка делала у главного тренера сборной команды Чувашии по художественной гимнастике Ирины Штайнер.

«Ребята встречаются уже достаточно долго, три года», — отметила в разговоре с корреспондентом «СЧ» мама спортсменки Екатерина Леонидовна. Поэтому для родителей решение молодых не стало большой неожиданностью, в семье отнеслись к предстоящей свадьбе спокойно. К слову, дата торжества пока еще не определена. Для атлетов по-прежнему спорт остается на первом месте.

Родители Евгении успели познакомиться с Максимом. Как рассказала Екатерина Леонидовна, ребята два раза приезжали вместе в Чебоксары, в последний раз — в мае. Молодые люди побывали на обновленной Красной площади, но все же прогулкам по городу предпочитали тихий отдых на даче. «Жизнь спортсмена очень насыщенна, на отдыхе хочется больше единения с природой. Чебоксары показались им уютным и в то же время современным городом», — рассказала мама спортсменки.

Максим и Евгения познакомились на спортивной базе в Новогорске в Московской области. 26-летний фигурист уже завершил карьеру — сейчас он проводит мастер-классы по фигурному катанию по всей стране и выступает в шоу Татьяны Навки. А Евгения на данный момент восстанавливается после травмы. В ноябре и апреле она перенесла две операции на ногах. И если бы не перенос Олимпиады на 2021 год, имела все шансы бороться за медали в составе сборной России на Играх в Токио.

По словам Екатерины Леонидовны, дочь всей душой была рядом с подругами по команде и болела за каждого российского спортсмена: с 4 утра следила за выступлениями, переживала и поддерживала. «Она прошла весь этот путь и знает, насколько велика цена победы на Олимпийских играх, — поделилась мама Евгении. — Девчонки-гимнастки, да и вообще все спортсмены, за последний коронавирусный год пережили столько всего… Когда было все закрыто, приходилось месяцами сидеть на спортивных базах, не зная, когда выйдешь. Это было страшно». Что же касается судейства наших гимнасток на Играх, то дома его старались не обсуждать — «больно было затрагивать эту тему».

К слову, в год начала пандемии титулованная спортсменка поступила на отделение журналистики ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Она успешно закрыла сессию и перешла на второй курс. Девушка учится по индивидуальному графику в дистанционном формате. Из-за интенсивного спортивного режима в Чебоксарах Евгения бывает не так часто, как хотелось бы, — порой всего один раз в год, но на этой неделе по делам на два дня приедет к родителям. Чаще всего мама и папа сами навещают ее.

Кстати С обручением Евгению Леванову и Максима Ковтуна в комментариях к посту в Инстаграм поздравили многие известные спортсмены: фигуристки Евгения Медведева, Елена Ильиных, Татьяна Волосожар, Аделина Сотникова, керлингистка Анна Сидорова, гимнастка Дарья Трубникова, французская фигуристка Ванесса Джеймс и другие.

Предложение руки и сердца своей избраннице фигурист Максим Ковтун сделал в Сочи. Фото из личного архива